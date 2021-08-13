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BMW Z4 Roadster ne kadar? 2021 BMW Z4 Roadster fiyatı ve özellikleri

13.08.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW’nun Z4 Roadster modeli, yılların eskitemediği bir Alman efsanesi olan BMW 507’yi tarih sahnesine yeniden taşıyor.

BMW Z4 Roadster ne kadar? 2021 BMW Z4 Roadster fiyatı ve özellikleri

Eski efsaneyi yeni teknoloji ile buluşturmak iddiasıyla yola çıkan Z4 Roadster, üstü açık spor arabalar içinde yapılabilecek klas bir tercih. İşte BMW’nin yeniden diriliş söylemiyle piyasaya sürdüğü aracın özellikleri ve BMW Z4 Roadster fiyat listesi.

BMW Z4 ROADSTER TASARIM ÖZELLİKLERİ

Z4 Roadster’ın tasarımı, hem Alman otomotiv devi hem de markanın sadık kullanıcıları için son derece nostaljik bir anlam taşıyor. Bir zamanın en iyi arabaları arasında gösterilen, tasarım ikonu ve yılların eskitemediği BMW 507, Z4 Roadster ile tekrar hayat buluyor. İki araç kasa olarak birbirlerine oldukça benziyor. Roadster, selefinden farklı olarak böbrek ızgara eklentileri taşıyor ve ön farlarında minör farklılıklar barındırıyor. Bununla birlikte, kokpitte ve iç tasarımda sadık kalınan öğeler BMW tutkunlarını zamanda yolculuğa çıkaracak benzerlikler içeriyor. MW Z4 sDrive30i da BMW 507 gibi üstü açık spor araba lüksünün ve ihtişamının bütün havasını taşıyor. Vintage konsepti günümüz teknolojisiyle buluşturan araç eskilere yolculuğu günümüz konforunda yapmak için harika bir tercih.

Roadster siyah soft tavana sahip. Bu elektrikli tavan, 50km hızın altında olmak kaydıyla 10 saniye gibi bir sürede açılıp kapanabiliyor. Spor araba ruhunun en tamamlayıcı öğelerinden olan serbest biçimli egzozların yarattığı tasarımsal dinamizm, siyah dış kaplamalar ve şık ızgaralarla birleşiyor. Aracın içinde ise M model spor koltuklar tercih edilmiş. Bu akıllı koltuklar kişinin vücut ölçülerine göre kolaylıkla ayarlanabiliyor ve virajlarda sürücü için tam destek sağlıyor. Bu şık konforu tamamlayan son öğe ise, araç içindeki ses sistemi. Yedi kanal ve oniki hoparlöre sahip ses sistemi, dışarıdan gelen gürültüyü bastıracak nitelikte.

BMW Z4 ROADSTER DONANIMLARI

BMW’nin sürüş kalitesini artırmaktaki başarısıyla bilinen M Spor frenler, Roadster’ın öne çıkan özelliklerinden. Araç ayrıca diğer M spor donanımlarla da destekleniyor. Bu şekilde her türlü zeminde tutuş ve sürüş dengesinin sağlanması hedefleniyor. Adaptif M süspansiyon da Roadster’a eklenen güzel özellikler arasında. Bu özellik ile süspansiyon yol şartlarına göre istenilen şekilde ayarlanabiliyor. Bu tarz bir araç için olmazsa olmaz spor direksiyon da BMW Z4 Roadster’ın öne çıkan donanımlarından. Direksiyonu çevirmek için uğraşmaya son veren teknoloji, dinamik sürüş hakimiyetinin artırılmasında önemli rol oynuyor. 250 km/sa’lik maksimum hıza sahip olan spor araç, 0-100 km hızlanmasını 5.4 saniye gibi bir sürede gerçekleştiriyor. Aracın yakıt tüketimi ise şehir içinde 7.9, şehir dışında ise 5.7 litre olarak ölçülüyor.

BMW Z4 ROADSTER 2021 FİYATI

Hem eski hem yeni BMW Z4 Roadster piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Türkiye’de serinin BMW Z4 sDrive30i modelini satın almak mümkün. Bu model, Edition M Sport tasarım paketini kullanıyor. Otomatik şanzıman kullanan yeni Roadster yakıt seçeneğini benzinle sınırlıyor. 1998 cc motor hacmiyle göz dolduran araç 258 bg motor gücü ile kendinden istenen sürüş gücünü hakkıyla veriyor. Araç ortalama 6.5 litre yakıt harcıyor. Bu üstü açık spor araca sahip olmanın bedeli ise 1.179.800 TL. Bu da Roadster’ı BMW 7 ve BMW 8 serilerine göre çok daha insaflı bir banda, BMW 5’in yanına indiriyor. Araca uygulanan ÖTV oranı %150. Aracı bir ay boyunca kiralamak içinse tekrar BMW 7 ve 8 bandına yükselip 34.738 TL’sını gözden çıkarmak icap ediyor.

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BMW
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