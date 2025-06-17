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BYD 22 modelde indirim yapmıştı 'Ayakta kalmak için mecburuz' Avrupa ile iş birliğine üst yöneticiden yanıt

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, ülkede artan fiyat rekabetinin sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti. Şirketin üst düzey yöneticisi Stella Li, bir süredir devam eden fiyat savaşlarının sağlıksız ve sürdürülemez olduğunu aktardı. Rekabet uyum sağlamak için 22 modelde indirim yaptıklarını dev şirket, sektörü temkinli olmaya davet etti.

BYD 22 modelde indirim yapmıştı 'Ayakta kalmak için mecburuz' Avrupa ile iş birliğine üst yöneticiden yanıt
Ezgi Sivritepe

Elektrikli otomobil devi BYD, bir süredir devam eden fiyat rekabeti ile ilgili açıklamada bulundu. Şirketin üst düzey yöneticisi Stella Li Londra'da Bloomberg'e verdiği röportajda konu ile ilgili düşüncelerini paylşatı. Çin'de yaşanan fiyat savaşlarının sağlıksız olduğunu aktaran Li, sürdürülemez bir tablonun orta çıktığını aktardı.

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"AYAKTA KALMAK İÇİN MECBURUZ"

BYD'nin rekabete uyum sağlamak için 22 modelde fiyatlarını düşürdüklerini ifade eden Li, "Ayakta kalmak için mecburuz, ama bu sağlıklı değil" şeklinde konuştu. Li, yeni modellerin piyasaya sürülmesinin ardından rakip markaların aynı segmentte daha büyük araçları daha düşük fiyatlarla sunmasının baskıyı artırdığını söyledi.

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22 MODELDE İNDİRİM YAPMIŞTI

Mayıs ayı sonunda BYD, toplam 22 modelde fiyat indirimi yaptı. Bazı modellerdeki indirim oranı yüzde 30'un üzerine çıkarken, bu adım şirketin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon araçlık satış hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi. Ancak 2024'ün ilk dört ayında satışların yalnızca yüzde 15 artmış olması, bu hedefe ulaşmak için daha fazla çaba gerektiğini gösteriyor.

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TEMKİNLİ OLUN ÇAĞRISI

BYD'nin ardından diğer Çinli üreticilerde de fiyat düşüşü görüldü. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) ise 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, plansız fiyat indirimlerinin şirketlerin kârlılığını zayıflattığını belirterek sektöre daha temkinli hareket etme çağrısında bulundu.
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AVRUPALI OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MI?

Stella Li ayrıca, BYD'nin Avrupa'daki planlarına da değinerek önümüzdeki yıllarda kıtada 20 milyar dolara kadar yatırım yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Ancak şirketin şu an için Avrupalı otomobil üreticileriyle iş birliği düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Otomobil BYD
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