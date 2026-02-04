FİNANS

BYD'den sonra Çinli bir marka daha Türkiye'ye geliyor!

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların yükselişi devam ederken, bir marka daha Türkiye'ye geliyor. Chery'nin Avrupa’da ayrı marka olarak sattığı OMODA, yeni modellerini Türkiye pazarında da yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Markanın yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Cansu Akalp

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların yükselişi sürerken, bir marka daha yollara çıkmaya hazırlanıyor. Chery’nin Avrupa’da ayrı bir marka olarak konumlandırdığı OMODA, yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7 ile Türkiye pazarına giriş için ilk somut adımı attı.

Çin’in Wuhu Limanı’ndan gemiye yüklenen araçlar Türkiye’ye doğru yola çıkarken, bu sevkiyat OMODA’nın Türkiye’deki resmi lansman sürecinin de başladığını gösterdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; OMODA’nın yeni tasarım dili ve teknolojilerini içeren yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye gelmek için harekete geçti. Wuhu Limanı’nda düzenlenen OMODA Türkiye sevkiyat töreniyle gemiye yüklenen modeller Türkiye yolculuğuna uğurlandı.

Bu hamle bir yandan OMODA markasının Türkiye pazarındaki resmi lansman sürecinin başladığını simgelerken diğer taraftan da Türkiye’de bir yılı aşkın süredir başarılı operasyonlarını sürdüren JAECOO için de yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, çift markalı (dual-brand) birleşik bir strateji altında Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek.

KAYAR EKRANLI OMODA 7

Türkiye’ye doğru yola çıkan modellerinden biri olan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye’nin birinci yıl etkinliğinde ilk kez sergilenmişti. “Art in Motion” tasarım felsefesiyle geliştirilen OMODA 7, X formundaki ön yüz, çerçevesiz parametrik ızgara, LED farlar, coupe tarzı tavan çizgisi ve yıldırım esintili 3D LED stoplarla geliyor.

İç mekânda ise segmentinde fark oluşturan bir yenilik öne çıkıyor: 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran. Dört parmaklık basit bir hareketle sürücü ve ön yolcu arasında kayabilen ekran, bilgi ve eğlence paylaşımını esnek hale getiriyor.

Teknik özellikleri:

Uzunluk 4660 mm, Genişlik 1875 mm, Yükseklik 1670 mm ve Aks Mesafesi 2720 m

1.6T + 7DCT, Maksimum Motor Gücü 108 kW (145 bg), Tork 275 Nm

0–100 km/s Hızlanma 10.4 sn

Karma Yakıt Tüketimi 7,3 L

Bagaj Hacmi 614 lt

OMODA 5

OMODA 7 ile birlikte Türkiye’ye doğru yola çıkan yenilenen OMODA 5, “Art in Motion” tasarım dilini koruyor. Sanal dünyadan ilham alan matris desenli elmas ızgara, modele daha güçlü ve fütüristik bir karakter kazandırıyor.

Yedi hava yastığı olan model 19 adet Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) ile birlikte sunuluyor.

12,3’er inçlik gösterge ve multimedya ekranı yer alıyor.

Teknik özellikler:

Uzunluk 4447 mm, Genişlik 1824 mm, Yükseklik 1588 mm ve Aks Mesafesi 2610 mm

Karma Yakıt Tüketimi 7 L

0–100 km/s Hızlanma 10,1 sn

Maksimum Net Güç 108 kW (145 bg), Tork 275 Nm

Bagaj Hacmi (Yüksek/Alçak Zemin/Koltuklar Katlı) 372 L/ 442 L/ 1149 L

