FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

BYD'den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu, Stratejisi tamamen değişecek: 2026 yılına kadar...

Çinli otomobil devi BYD'nin Manisa'ya yatırım yapacağını duyurmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bir habere göre, BYD Macaristan'daki yatırımını erteleyerek 2026 yılına ertelerken Türkiye için yeni planlar yapıyor. Buna göre, BYD'nin Türkiye'deki düşük işçilik maliyetleri nedeniyle Manisa'da başlatacağı üretimi daha erken başlatması da bekleniyor.

BYD'den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu, Stratejisi tamamen değişecek: 2026 yılına kadar...
Ezgi Sivritepe

BYD'nin Manisa'ya yapacağı yatırım 1 yıl önce duyurulmuştu. Fabrikanın kurulacağı arazide hareketliliğin olmaması ise dikkat çekiyor. AB’nin Çinli otomobillere uyguladığı gümrük vergileri ve Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği ilişkisi, BYD’nin stratejisini şekillendiren temel unsurlardan biri olarak gösterilirken, sektör uzmanlarına göre şirket, Türkiye yatırımları için Avrupa’daki siyasi ve ticari ortamın netleşmesini bekliyor.

BYD den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu, Stratejisi tamamen değişecek: 2026 yılına kadar... 1

Reuters kaynaklı habere göre BYD, Macaristan’daki yeni elektrikli araç fabrikasında seri üretimi 2026’ya kadar erteleyecek ve bu tesisi ilk iki yıl boyunca kapasitesinin oldukça altında çalıştıracak. Macaristan'daki 150 bin araç üretim hedefinin ilk kısmında küçük bir bölümünün kullanılması bekleniyor.

MACARİSTAN'DAN DAHA FAZLA ÜRETİM YAPMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, düşük işçilik maliyetleri nedeniyle Türkiye'deki yatırımını öne çeken BYD, Manisa’da kuracağı fabrikada üretime beklenenden daha erken başlayacak. 2026 sonu itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan Türkiye tesisinin, aynı yıl Macaristan’daki fabrikadan daha fazla araç üretmesi bekleniyor.

BYD den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu, Stratejisi tamamen değişecek: 2026 yılına kadar... 2

BYD AVANTAJ SAĞLAYACAK

2027’de 150 bin adetlik üretim barajını aşması, 2028’de ise kapasitenin daha da artırılması hedefleniyor. Şirketin bu stratejik kaydırması, Avrupa Birliği’nin Çinli otomobillere uyguladığı gümrük tarifelerini aşmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zira Türkiye’den Avrupa’ya yapılan araç ihracatında herhangi bir gümrük vergisi uygulanmıyor. Macaristan’da kurulacak fabrika ise AB içi üretim sayıldığı için BYD’ye bu pazarda avantaj sağlayacak.

BYD den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu, Stratejisi tamamen değişecek: 2026 yılına kadar... 3

Haberde ayrıca, Çin dışında hızla büyüyen BYD'nin Avrupa’daki pazar payını artırma niyetinde olduğu, Türkiye’nin ise Toyota, Renault, Ford ve Hyundai gibi büyük markalar için zaten uzun süredir cazip bir üretim merkezi olduğu vurgulanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En değerli bankota 1 top dondurma…En değerli bankota 1 top dondurma…
ATM'lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak 'Zor olacak ama...'ATM'lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak 'Zor olacak ama...'

Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil BYD
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı! "Kitlesel ölümler başladı"

Erdoğan'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı! "Kitlesel ölümler başladı"

Arda teknede döverek öldürülmüştü! Saldırganlara kürekli müdahale ettiler, işte o anlar...

Arda teknede döverek öldürülmüştü! Saldırganlara kürekli müdahale ettiler, işte o anlar...

BYD'den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu

BYD'den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Murat Çetinkaya'dan yalanlama geldi: 'İddialar asılsız...'

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Murat Çetinkaya'dan yalanlama geldi: 'İddialar asılsız...'

Gram altın rekor seviyelerde! Uzman isim tarih verdi 'Aşağı yönlü bir hareket bekliyorum'

Gram altın rekor seviyelerde! Uzman isim tarih verdi 'Aşağı yönlü bir hareket bekliyorum'

Çinli şirketten o ilde dev yatırım! Karar verildi, Türkiye'ye yöneliyorlar

Çinli şirketten o ilde dev yatırım! Karar verildi, Türkiye'ye yöneliyorlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.