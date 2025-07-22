BYD'den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu, Stratejisi tamamen değişecek: 2026 yılına kadar...

BYD'nin Manisa'ya yapacağı yatırım 1 yıl önce duyurulmuştu. Fabrikanın kurulacağı arazide hareketliliğin olmaması ise dikkat çekiyor. AB’nin Çinli otomobillere uyguladığı gümrük vergileri ve Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği ilişkisi, BYD’nin stratejisini şekillendiren temel unsurlardan biri olarak gösterilirken, sektör uzmanlarına göre şirket, Türkiye yatırımları için Avrupa’daki siyasi ve ticari ortamın netleşmesini bekliyor.

Reuters kaynaklı habere göre BYD, Macaristan’daki yeni elektrikli araç fabrikasında seri üretimi 2026’ya kadar erteleyecek ve bu tesisi ilk iki yıl boyunca kapasitesinin oldukça altında çalıştıracak. Macaristan'daki 150 bin araç üretim hedefinin ilk kısmında küçük bir bölümünün kullanılması bekleniyor.

MACARİSTAN'DAN DAHA FAZLA ÜRETİM YAPMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, düşük işçilik maliyetleri nedeniyle Türkiye'deki yatırımını öne çeken BYD, Manisa’da kuracağı fabrikada üretime beklenenden daha erken başlayacak. 2026 sonu itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan Türkiye tesisinin, aynı yıl Macaristan’daki fabrikadan daha fazla araç üretmesi bekleniyor.

BYD AVANTAJ SAĞLAYACAK

2027’de 150 bin adetlik üretim barajını aşması, 2028’de ise kapasitenin daha da artırılması hedefleniyor. Şirketin bu stratejik kaydırması, Avrupa Birliği’nin Çinli otomobillere uyguladığı gümrük tarifelerini aşmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zira Türkiye’den Avrupa’ya yapılan araç ihracatında herhangi bir gümrük vergisi uygulanmıyor. Macaristan’da kurulacak fabrika ise AB içi üretim sayıldığı için BYD’ye bu pazarda avantaj sağlayacak.

Haberde ayrıca, Çin dışında hızla büyüyen BYD'nin Avrupa’daki pazar payını artırma niyetinde olduğu, Türkiye’nin ise Toyota, Renault, Ford ve Hyundai gibi büyük markalar için zaten uzun süredir cazip bir üretim merkezi olduğu vurgulanıyor.