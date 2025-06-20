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BYD ile rekabete dayanamadı! Toyota o şirket ile ilgileniyordu ama iflas haberi geldi, binlerce çalışanı vardı...

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Neta Auto, sektördeki rekabete daha fazla dayanamadı. 10 bin kişiye istihdam sağlayan elektrikli otomobil üreticisi iflas sürecine girdi. Sektörde tutunmaya çalışan Neta Auto ile Toyota'nın ilgilendiğine dair de haberler yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise BYD sektördeki rekabet nedeniyle yapılan indirimlerin sağlıklı olmayacağına dair açıklamalarda da bulunmuştu.

BYD ile rekabete dayanamadı! Toyota o şirket ile ilgileniyordu ama iflas haberi geldi, binlerce çalışanı vardı...
Ezgi Sivritepe

Elektrikli otomobil piyasasındaki rekabet kızışıyor. Son olarak BYD'nin 22 modelinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim yapmasının ardından piyasa adeta sallanmıştı. Orta ve küçük ölçekli markaları bu indirimlerin altında ezilmeye başlarken 10 bin kişiye istihdam sağlayan Neta Auto'dan kötü haber geldi.

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ÇALIŞANLAR PROTESTO DÜZENLİYOR!

Neta Auto, Neta S gibi modelleriyle hem Çin pazarında hem de uluslararası arenada kendisini göstermeye çalışıyordu. Hatta Toyota’nın şirketle ilgilendiği yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Medya kaynaklarına göre Neta Auto’nun birkaç hafta önce yaptığı iflas başvurusu ise mahkeme tarafından reddedildi. Şirketin mali krizi büyürken, çalışanlar ödenmeyen maaşları nedeniyle protestolar düzenlemeye başladı.

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OYUNCULAR BİR BİR EKSİLEBİLİR

Geçtiğimiz günlerde ise BYD, fiyat indirimi politikasının sürdürülebilir olmadığını ifade etmişti. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, bu tarz fiyat savaşlarının uzun vadede kimseye kazanç getirmeyeceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre, piyasadaki bu gidişat, özellikle finansal gücü sınırlı üreticileri birer birer oyunun dışına itebilir.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
iflas elektrikli araba BYD
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