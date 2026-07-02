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BYD'nin Türkiye kararının nedeni belli oldu!

BYD'nin Türkiye yatırımını askıya almasının yankıları sürerken, bu kararın nedeni merak ediliyordu. Avrupalı otomobil üreticilerinin son hamlesi, BYD'nin kararının olası nedenine de işaret ediyor.

BYD'nin Türkiye kararının nedeni belli oldu!
Cansu Çamcı

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma planını askıya alma kararının yankıları sürerken, Avrupa Birliği'ndeki otomobil üreticilerinden kritik bir hamle geldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), dün yaptığı açıklama ile Avrupa Birliği’nin (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası’na (Made in EU) ilişkin pozisyonunu açıkladı.

Açıklamada, yasanın AB’de üretimi koruma ve temiz teknolojilerde diğer bölgelere bağımlılığı azaltma hedefinin desteklendiği belirtildi. Buna karşın, taslağın mevcut haliyle yerleşik değer zincirlerini bozabileceği ve halihazırda yapılmış yatırımları zayıflatabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Avrupa otomotiv sektörünün sıfır emisyonlu mobiliteye geçiş sürecinde yoğun küresel rekabet, artan üretim maliyetleri ve Avrupa’da zayıflayan tüketici talebiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

“UYGULAMA PLANI PRAGMATİK OLMALI”

ACEA, “AB27 tercihi” yaklaşımının meşru olduğunu ancak bunun kademeli uygulanması ve haklı, hedefli muafiyetlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Sanayi Hızlandırma Yasası’nın etkili bir sanayi politikası aracı olabilmesi için mevcut yatırımları ve istihdamı koruyan, Avrupa sanayisini güçlendiren pragmatik bir uygulama planına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

BYD nin Türkiye kararının nedeni belli oldu! 1

TÜRKİYE VE FAS VURGUSU

Açıklamada, ACEA üyelerinin AB’nin yakın ve entegre komşuluk bölgesinde yer alan Türkiye ve Fas’taki mevcut operasyonlarının da dikkate alınması gerektiği bildirildi.

Bu kapsamda, söz konusu yatırımların düzenleme yürürlüğe girmeden önce geçerli koşullar altında iyi niyetle yapıldığına dikkat çekilerek, mevcut kapasitelere yönelik hedefli bir “kazanılmış hak” uygulaması önerildi. Buna göre korumanın yalnızca belirli bir kesim tarihinden önce kurulmuş kapasite için geçerli olması ve işletmenin yeni bir sahip tarafından devralınması halinde sona ermesi gerektiği belirtildi.

BYD'NİN KARARININ GEREKÇESİ Mİ?

Avrupa'da Türkiye'nin Made in EU kapsamı dışında kalması ve sadece mevcut yatırımlara muafiyet verilmesi önerisinin öne çıkması, BYD gibi şirketlerin Türkiye'de yapacağı yatırımlar açısından caydırıcı olmuş olabilir.

Avrupalı üreticilerin önerisinin hayata geçmesi durumunda, BYD gibi şirketlerin Türkiye'de kuracakları fabrika üzerinden Avrupa'ya ihracat yapması zorlaşacak.

BYD'nin Avrupa Birliği ülkeleri içindeki yatırımlara öncelik vermesi de, Türkiye'nin Made in Eu kapsamı dışında kalması riskiyle uyumlu görünüyor.

Kaynak: NEFES

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye BYD
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