BYD yüz binlerce otomobilini geri çağırdı! Türkiye'deki otomobiller için dev şirketten açıklama geldi

Çin'in elektrikli otomobil devi BYD, tarihin en büyük geri çağırma kararını aldığını duyurdu. Geri çağırmanın Türkiye'deki modellerini kapsayıp kapsamadığı merak ediliyordu. Konu ile ilgili BYD Türkiye'den beklenen açıklama geldi.

Ezgi Sivritepe

Elektrikli otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden olan BYD, müşterilerine kötü haberi verdi. Dev marka, 115 binden fazla aracını geri çağırarak tarihin en büyük geri çağırmasına imza attı. BYD, geri çağırmanın nedeni olarak, 2015-2022 yılları arasında üretilen Tang serisi ve Yuan Pro'nun, tasarım kusurları ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri olduğunu belirtti.

BYD yüz binlerce otomobilini geri çağırdı! Türkiye deki otomobiller için dev şirketten açıklama geldi 1

HANGİ MODELLERİ GERİ ÇAĞRILACAK

Çin'in piyasa düzenleyicisi Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan açıklamaya göre, BYD Tang serisi SUV'de 44 bin 535 adetlik bir geri çağırma planlıyor. Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen bu araçlarda, bazı bileşenlerdeki tasarım hatalarının işlev bozukluklarına yol açabileceği tespit edildi.

BYD yüz binlerce otomobilini geri çağırdı! Türkiye deki otomobiller için dev şirketten açıklama geldi 2

Ayrıca şirket, Şubat 2021 – Ağustos 2022 döneminde üretilen 71 bin 248 Yuan Pro elektrikli aracı da batarya montajındaki üretim sorunları nedeniyle geri çağıracak.

BYD'nin bazı modellerini geri çağırdığının öğrenilmesi ile Türkiye'deki kullanıcılar ise araştırmalara başladı. Konu ile ilgil BYD Türkiye'den açıklama geldi.

BYD yüz binlerce otomobilini geri çağırdı! Türkiye deki otomobiller için dev şirketten açıklama geldi 3

BYD TÜRKİYE'DE AÇIKLAMA

Çinli elektrikli araç devi BYD, tarihinin en büyük geri çağırma kararını alırken BYD Türkiye'den geri çağırmaya ilişkin açıklama geldi.BYD Türkiye, geri çağırmanın yalnızca Çin pazarında satılan 2015 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı TANG hibrit serisi ile Yuan Pro modelleri kapsadığı ifade edildi.

BYD yüz binlerce otomobilini geri çağırdı! Türkiye deki otomobiller için dev şirketten açıklama geldi 4

BYD Türkiye'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün bazı mecralarada yer alan haberler üzerine kamuoyuna bilgilendirme gereği duyulmuştur. Birçok üretimde olduğu gibi BYD’de de araçlarını sürekli iyileştirme ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için zaman zaman geri çağırma kampanyaları düzenlemektedir. Satılan bir aracın herhangi bir arıza çıkartmadan sorunsuzca kullanılması BYD’nin üretim felsefesidir.

Söz konusu geri çağırma, yalnız Çin iç pazarında satılan 2015 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı TANG hibrit serisi ile Yuan Pro modellerini kapsamaktadır. BYD’nin Çin’de duyurduğu söz konusu geri çağırma kampanyası, Türkiye’de satılan hiçbir modeli kapsamamaktadır. Kamuoyunun yanlış bilgilenmemesi açısından ilgili haberdeki fotoğraf kullanımında hassasiyetinizi rica ederiz”

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
