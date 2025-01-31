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Çeyrek asırdır Türkiye'deydi, kötü haber geldi... Alman devi fabrikalarını kapatıyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.01.2025 08:49
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Çin'den gelen üretim dalgası otomotiv sektöründeki taşların yerinden oynamasına neden oluyor. Linde+ Wiemann'ın Türkiye pazarından çekilmesinin ardından Alman devi Farhym'de Türkiye'deki üretim tesislerini Turna Ahşap’a sattı.

Çeyrek asırdır Türkiye'deydi, kötü haber geldi... Alman devi fabrikalarını kapatıyor!

Çeyrek asırdır Adana ve Ankara'da üretim yapan Alman devi Farhym'den kötü haber geldi. Çin'den gelen büyüme dalgası otomotiv sektöründe büyük yer edinen markaları da sarsmaya devam ediyor. Volkswagen'in 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkaracak olması; Mercedes-Benz’in 2027 yılına kadar yaklaşık 5 milyar euro tasarruf etmeyi planlaması ve 20 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı konuşuluyor.

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Avrupa'dan otomobil dünyası için peş peşe kötü haberler gelirken Çin ise pazardaki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Özellikle Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar ile kendisinden söz ettiren BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.

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FARHYM TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR

Özellikle Almanya, Çin depremi ile mücadele ederken Linde + Wiemann, Türkiye’deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı almıştı. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Farhym'de Türkiye'den ayrılıyor.

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Türkiye’ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Almanya’nın en önemli grup şirketlerinden Hymer’e ait Farhym, Türkiye’den çıkma kararı aldı. Adana ve Ankara’da üretim yapan Alman devine ait Farhym, hisselerinin tamamını bir başka Ankara’da üretici olan Turna Ahşap’a satma kararı aldı. Daha önce de Farhym’in satış süreci gündeme gelmiş, ancak o işlem tamamlanmamıştı. Eğer onaylanır ve bu süreç tamamlanırsa, Alman devi Türkiye’den tamamen çekilecek.

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TURNA AHŞAP SATIN ALDI

Dünya çapında faaliyet gösteren ticari araç üreticileri için bir sistem tedarikçisi olan Farhym Türkiye’nin yanı sıra Polonya’da da üretim yapıyor. Bu fabrikalarda ticari araç­ların iç kısımlarının tasarımı için entegre imkanlar su­nuyordu. Farhym'in üretim alanlarını alan Turna Ahşap ise, 1994 yılında Mehmet Saygun tarafından Düzce’de kurul­du. 2022 yılında Ankara-Çubuk’ta yeni fabrika kuran şirketin, toplam üretim alanı 20 bin metrekarenin üzerinde.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Çin Almanya Otomobil satış
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