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Çin'in elektrikli araç ihracatı mayısta yüzde 49 arttı

Çin'in elektrikli araç ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 artarak 9,2 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Çin'in elektrikli araç ihracatı mayısta yüzde 49 arttı

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre Çin'in elektrikli araç ihracatında Güney Asya ülkeleri başı çekti.

Ülkenin mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 9,2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

İhraç edilen elektrikli araç sayısı yaklaşık 448 bine ulaşırken, bunun 169 binini şarj edilebilir (plug-in hibrit) elektrikli araçlar, 279 binini ise tamamen elektrikli araçlar oluşturdu.

Söz konusu ihracatın 1,2 milyar doları Güneydoğu Asya ülkelerine yapılırken, en fazla ihracat 36 bin ile bölge ülkelerinden Tayland'a yapıldı.

Bu ülkeyi 33 bin ile Filipinler takip ederken, Laos ve Kamboçya da teşviklerin artmasıyla elektrikli araç piyasasının hızlı büyüdüğü ülkeler arasında yer aldı.

Ember Analisti Lam Pham konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Beklendiği gibi, Orta Doğu kaynaklı çatışmanın küresel yakıt piyasalarında neden olduğu kesintiler ve yakıt fiyatlarına yönelik etkiler ASEAN bölgesinde ulaşım araçlarının elektriklenmesini hızlandırdı. Mevcut enerji krizi enerji güvenliği, ithal yakıta bağımlılığın azaltılması ve uzun vadeli ulaştırma maliyetinden tasarruf edilmesi konusunda elektrifikasyonun değerini artırdı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin elektrikli araç
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