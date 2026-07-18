Avrupa'nın dev bankasından dikkat çeken kur tahmini! 2026 sonunda doların ulaşacağı rakamı açıkladılar

Danimarka merkezli Danske Bank, Türk lirasına yönelik yeni kur tahminlerini yayımladı. Bankanın son analizinde dolar, euro ve sterlinin TL karşısında önümüzdeki aylarda değer kazanmaya devam edeceği öngörüldü.

DOLARDA 55,50 TL TAHMİNİ

Banka, dolar/TL kurunun 1 ay içinde 47,80, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

Euro/TL tarafında ise 1 aylık beklenti 55,00, 12 aylık hedef 62,20 olarak açıklandı.

Sterlin/TL için yapılan projeksiyonda ise 1 ay sonrası için 65,44, 12 ay sonrası için ise 71,45 seviyesi öngörüldü.

Mevcut seviyeler dikkate alındığında Danske Bank'ın tahminleri, önümüzdeki 12 aylık dönemde; Dolar/TL'de yaklaşık %18, Euro/TL'de yaklaşık %15, Sterlin/TL'de ise yaklaşık %13 oranında yükseliş beklentisine işaret ediyor. Banka, kısa vadede de üç para biriminde sınırlı yukarı yönlü hareket öngörüyor.