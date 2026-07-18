FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Avrupa'nın dev bankasından dikkat çeken kur tahmini! 2026 sonunda doların ulaşacağı rakamı açıkladılar

Danimarka merkezli Danske Bank, 2026 yılı Türk lirasına ilişkin döviz kuru beklentilerini açıkladı. Dolar/TL kurunun yıl sonunda 55,50 seviyesine yükseleceği tahmin edildi.

Avrupa'nın dev bankasından dikkat çeken kur tahmini! 2026 sonunda doların ulaşacağı rakamı açıkladılar
Recep Demircan

Danimarka merkezli Danske Bank, Türk lirasına yönelik yeni kur tahminlerini yayımladı. Bankanın son analizinde dolar, euro ve sterlinin TL karşısında önümüzdeki aylarda değer kazanmaya devam edeceği öngörüldü.

Avrupa nın dev bankasından dikkat çeken kur tahmini! 2026 sonunda doların ulaşacağı rakamı açıkladılar 1

DOLARDA 55,50 TL TAHMİNİ

Banka, dolar/TL kurunun 1 ay içinde 47,80, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

Euro/TL tarafında ise 1 aylık beklenti 55,00, 12 aylık hedef 62,20 olarak açıklandı.

Sterlin/TL için yapılan projeksiyonda ise 1 ay sonrası için 65,44, 12 ay sonrası için ise 71,45 seviyesi öngörüldü.

Avrupa nın dev bankasından dikkat çeken kur tahmini! 2026 sonunda doların ulaşacağı rakamı açıkladılar 2

Mevcut seviyeler dikkate alındığında Danske Bank'ın tahminleri, önümüzdeki 12 aylık dönemde; Dolar/TL'de yaklaşık %18, Euro/TL'de yaklaşık %15, Sterlin/TL'de ise yaklaşık %13 oranında yükseliş beklentisine işaret ediyor. Banka, kısa vadede de üç para biriminde sınırlı yukarı yönlü hareket öngörüyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...
DOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj toplandıDOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,13
47,19
% 0.13
23:59
Euro
53,93
54,03
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
63,44
63,57
% -0.15
23:58
Avustralya Doları
32,90
32,96
% -0.08
23:59
İsviçre Frangı
58,38
58,48
% 0.34
23:59
Rus Rublesi
0,61
0,61
% 0.63
23:50
Çin Yuanı
6,95
6,96
% 0.01
23:59
İsveç Kronu
4,88
4,90
% 0.03
23:59
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.