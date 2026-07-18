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Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Bodrum'da tek top dondurmanın 400 liraya satılması infial yaratmıştı. Yalıkavak Marina'daki fahiş fiyat tartışma yaratırken, bakanlık harekete geçti. İşletmeye ceza kesildi.

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de en önemli sorunlardan biri fahiş fiyat. Özellikle yaz ayların gelmesiyle birlikte tatil beledelerindeki fahiş fiyatlandırma vatandaşın gündeminde.

400 LİRALIK TEK TOP DONDURMA BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Kamuoyuna son olarak Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletme yansıdı. Bir top dondurmanın 400 liraya satılması adeta infial yarattı. Konu kısa sürede sosyal medya gündemine otururken bakanlık harekete geçti.

"FİYAT UYGULAMALARI İNCELENMİŞTİR"

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Kaplan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşlarımızdan gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan şikâyetler doğrultusunda, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamaları incelenmiştir.

"İDARİ İŞLEM UYGULANMIŞTIR"

Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulanmış; ayrıca şikâyete konu dondurma fiyatlaması, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir.

Özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgelerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum dondurma
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