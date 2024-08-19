Çin'in Türkiye pazarı ilgisi devam ediyor: Otomotiv fabrikası kuracak

Çin'in Türkiye pazarına olan ilgisi devam ediyor. Çinli markaların agresif fiyat politikaları ve sundukları teknolojik yenilikler pazarda önemli bir hareketliliğe yol açtı. Bu durum, yerli ve yabancı üreticiler arasında rekabeti kızıştırırken, tüketiciler için daha uygun fiyatlı seçeneklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Günboyugazetesi'nin aktardığı habere göre; Çinli otomotiv markası Changan’ın yan markası Lumin de katıldı.Türkiye'de fabrika kurarak üretim yapan Çinli otomobil üreticilerine önemli teşvikler sunuluyor. Lumin de Corn modeli için bu teşviklerden yararlanarak Türkiye'de üretim yapmayı planlıyor.

BU YIL İNŞAATINA BAŞLANMASI BEKLENİYOR

Türkiye'de üretilecek bu otomobil, en düşük ÖTV dilimine girdiği için yaklaşık 350 bin TL gibi bir fiyata satılabilecek. Ayrıca, Changan'ın Lumin fabrikası için görüşmelerini sürdürülüyor. Çinli otomobil devinin bu yıl içinde fabrika inşasına başlaması bekleniyor.