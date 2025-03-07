Çinli otomobil devi Tesla'ya seslendİ! O açıklama ile yer yerinden oynayacak, 'Ortak düşmanımız...' deyip ters köşe yaptı

Tesla ve BYD elektrikli otomobil dünyasında rekabetlerini sürdürüyor. BYD Çin'den gelen bir dalga olarak otomobil sektöründe taşları yerinden oynatırken Tesla rekabetin ateşini artırmaya devam ediyor.

Küresel ölçekte elektrikli otomobillere ilgi artarken BYD'nin Başkan Yardımcısı Stella Li'den otomobil dünyası için çarpıcı bir teklif geldi. Londra'daki bir BYD showroomunda Financial Times’a konuşan Li, Tesla'ya seslenerek, "Ortak düşmanımız içten yanmalı motorlu araçlar. Endüstriyi değiştirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YABANCI ŞİRKETLERLE İŞBİRLİĞİNE SICAK BAKILIYOR

Li, Çin hükümetinin, Avrupa ve ABD ile artan ticari gerilimlere rağmen yabancı şirketlerle yenilikleri paylaşma konusunda daha açık bir politika izlediğini belirterek, "Çin hükümeti daha açık, bu yüzden belki de burada çok fazla yanlış algı var" sözlerini kullandı

Çin’in elektrikli araç sektöründeki gelişimini örnek gösteren Li, küresel pazardaki yavaşlamaya rağmen elektrikli araçların hala ilgi gördüğünü vurguladı. "İnsanlar neden hala elektrikli araçları tercih ediyor? Çünkü bu daha iyi bir araba, daha akıllı bir araba ve daha kaliteli" diye konuştu.

BYD YENİ ÖZELLİĞİNİ ÜCRETSİZ SUNMUŞTU

Elektrikli araç sektöründe rekabet eden BYD ve Tesla, otonom sürüş alanında da iddialı adımlar atıyor. Geçtiğimiz ay BYD, 'God's Eye' (Tanrının Gözü) otonom sürüş sistemini Çin’deki birçok modelinde ek ücret olmadan sunacağını duyurdu.

Öte yandan Tesla, ilk görüş tabanlı Tam Kendi Kendine Sürüş (Full Self-Driving - FSD) özelliklerini Çin pazarına sundu. Çin'deki kullanıcıların FSD sistemine yönelik ilk değerlendirmeleri olumlu oldu ve birçok sürücü, Tesla'nın otonom sürüş yeteneklerinden memnun kaldığını belirtti.