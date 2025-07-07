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Çinli bir dev daha Türkiye'ye geliyor! Binlerce sipariş geldi, sıraya girdiler...

BYD ve Cherry gibi Çinli otomobil markalarının ardından Forthing otomobil de Türkiye'ye geliyor. İlk araç teslimatları Ağustos ayı sonunda yapılması gerekiyor. 1 aya yakın bir süre olmasına rağmen Forthing otomobil için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildi.

Çinli bir dev daha Türkiye'ye geliyor! Binlerce sipariş geldi, sıraya girdiler...

Çin otomobil sektöründe ön plana çıkarken Türkiye'ye olan yatırımları da devam ediyor. BYD ve Cherry yatırımlarının ardından Türkiye distribütörlüğünü Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor'un üstlendiği Forthing otomobil de Türkiye'ye geliyor.

Çinli bir dev daha Türkiye ye geliyor! Binlerce sipariş geldi, sıraya girdiler... 1

BİNLERCE SİPARİŞ ALINDI

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing'in Türkiye'deki ilk araç teslimatları ağustos ayı sonunda başlayacak. Türkiye distribütörlüğünü Ulu Motor'un üstlendiği Forthing için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildi.

Çinli bir dev daha Türkiye ye geliyor! Binlerce sipariş geldi, sıraya girdiler... 2

D segmentinde yer alan T5 EVO ve M4 U-TOUR modellerinde sunulan 1,5 litrelik turbo beslemeli, 175 beygir gücünde ve 285 Nm tork üreten benzinli motor seçeneği, performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

Çinli bir dev daha Türkiye ye geliyor! Binlerce sipariş geldi, sıraya girdiler... 3

40 ADET HİZMET NOKTASI OLUŞTURULACAK

Gelecek dönemde markanın elektrikli ve hibrit seçeneklerinin de Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. Türkiye genelinde bayilik ve servis ağı oluşturma çalışmaları sürerken, en az 40 adet hizmet noktası oluşturulması hedefleniyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin elektrikli araba
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