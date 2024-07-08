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  4. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! İmza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! İmza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

08.07.2024 16:39
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Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
08.07.2024 16:39
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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı. İstanbul'da BYD yönetim kurulunu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nesil araç yatırımı imza törenine de katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kuracağını duyurdu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de yatırım yapacak.

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DEV ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik imzalanan anlaşma törenine katıldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulün ardından Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı törende, anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı. İmza töreninin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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5 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yaptığı açıklamada, 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyor" ifadeleri yer aldı.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Çin elektrikli otomobil
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