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Çinli otomobil devi BYD fabrikasında yer belli oldu! Bakan Kacır canlı yayında duyurdu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.07.2024 10:57
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli otomobil devi BYD ile ilgili yapılan anlaşmayla ilgili olarak "BYD'nin hedefi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden bu tesisi üretmek. Üretimin yanı sıra ARGE çalışmaları da otomotiv fabrikasının yanında yer alacak. Anlaşmadaki planımız 2026'da üretime geçmesi ama bizim gayemiz mümkün olan en kısa sürede bunun gerçekleşmesi" dedi.

Çinli otomobil devi BYD fabrikasında yer belli oldu! Bakan Kacır canlı yayında duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'e 100 saatlik bir ziyaret gerçekleştirdik. 7-8 de şirketle görüştük. Bu ziyaretin amacı şuydu aslında bizim için de; Türkiye bir sanayi ülkesi. 35 milyar Dolar otomotiv ihracatı var. Türkiye bu yönüyle Avrupa'da birinci sırada. Çin son yıllarda küresel düzeyde muazzam bir artış öne koydu. Dünyada üretilen otomotivin 3'te 1'inin üretildiği bir ülkeden bahsediyoruz. BYD'nin en yakın rakibi TESLA ama TESLA'nın 2 katı kadar üretim yaptığını biliyoruz. Dünya böyle bir gerçeklikle karşı karşıya. Biz, dünya yarışında daha çok öne çıkmak istiyoruz. Onlar açısından baktığımızda da bu otomotiv sektörünü dünyaya yaymak istiyorlar. Sadece bir yerde üretim yapıp dünyaya yaymak yakın zamanda kalmayacak. Türkiye, kara yolları yatırımlarıyla, deniz yolları yatırımlarıyla, müthiş bir değer kazanmayı başladı. BYD'nin başkanı beni 4 saat kadar ağırladı. Ben de Türkiye'nin onlara sunduğu olanakları anlattım. O günden itibaren 6 ay boyunca da çok yakın iletişim halinde olduk. Nitelikli işgücümüzü çok uzun konuştuk. Onlar da araştırmaları sonucunda fark etti ki, Türkiye bu alanda çok geniş nitelikli işgücüne sahip. Türkiye'de otomotiv üretimini 300 binden 1 milyon 400 bine yükselttik. Bu da aslında Türkiye'nin onlar açısından ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.

BYD İLE YAPILAN ANLAŞMA TOGG'U ETKİLER Mİ?

Bir yıl içerisinde 33 bin Togg, Türkiye içerisinde yollara çıktı. Gerçekten her bir yazılım güncellemesiyle de daha çok kullanışlı hale geliyor. Togg'u desteklemeye dün olduğu gibi her zaman devam edeceğiz. Hiçbir otomobil fabrikası sadece bir pazarda başarılı olarak başarılı olamaz. Ancak rakiplerinizle mücadele eder vaziyete geldiyseniz başarılı olabilirsiniz. Togg'u bu rekabette güçlü kılacak olan AR-GE yapması. Bataryayı yerli bir şekilde üretmesi. Bize düşen Togg'un bu yönlerini desteklemeye devam etmek.Togg'u asla yalnız bırakmayacağız. Togg bizim milli şampiyonumuz. 100'den fazla firma Türkiye'de ana firmalara ekipman yetiştiriyor.

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BYD FABRİKAYI NEREYE KURACAK?

BYD'nin hedefi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden bu tesisi üretmek. Üretimden kastımız tam üretimden bahsediyoruz. Üretimin yanı sıra AR-GE çalışmaları da otomotiv fabrikasının yanında yer alacak. Anlaşmadaki planımız 2026'da üretime geçmesi ama bizim gayemiz mümkün olan en kısa sürede bunun gerçekleşmesi. Doğrudan 5 bin kişiye istihdam, dolaylı olarak en az 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak.

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