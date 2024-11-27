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Çinli otomobil devi BYD'nin ortaya çıkan 'indirim' talebi sert fiyat savaşı sinyali! Araç fiyatları düşebilir

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.11.2024 14:40
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Otomotiv piyasasını heyecanlandıran gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticileri arasında bulunan ve Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapması beklenen BYD, gelecek yıl için tedarikçilerinden indirim talep etti. Bu gelişmeyle beraber araç fiyatlarının da düşmesi beklentiler arasında.

Çinli otomobil devi BYD'nin ortaya çıkan 'indirim' talebi sert fiyat savaşı sinyali! Araç fiyatları düşebilir

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Manisa'da büyük bir yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor. 1 milyar dolarlık yatırım kapsamında BYD, yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak. İlk üretime 2026 sonunda başlayacak ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Tesisin üretime başlamasının ardından Çin'den 2 bin 500 ile 3 bin çalışanın Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Öte yandan BYD'nin tedarikçilerinden önümüzdeki yıl fiyat indirimlerini kabul etmelerini istediği öğrenildi. Bu gelişme, Çinli elektrikli araç üreticisinin dünyanın en büyük otomobil pazarındaki acımasız fiyat savaşının şiddetlenmesine hazırlık sinyali olarak yorumlandı.

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Hürriyet'te yer alan habere göre; çarşamba günü sosyal medyada dolaşan ve Shenzhen merkezli otomobil devinden geldiği iddia edilen bir e-postanın ekran görüntüsü, adı açıklanmayan bir tedarikçiden Ocak ayından itibaren yüzde 10 fiyat indirimi talep ediyor.

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BYD'NİN HALKLA İLİŞKİLER VE MARKA DİREKTÖRÜ DOĞRULADI

BYD'nin halkla ilişkiler ve marka direktörü Li Yunfei, Çarşamba günü Weibo'da yayınlanan e-postaya cevaben "Tedarikçilerle yıllık pazarlık otomotiv sektöründe yaygın bir uygulamadır. Tedarikçilere fiyat düşürme hedefleri sunuyoruz. Bunlar zorunlu gereklilikler değil. Pazarlık yapabiliriz" dedi.

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'DAHA FAZLA İNDİRİM' SİNYALİ Mİ?

E-posta, BYD'nin önümüzdeki yıl daha fazla indirim yapmak için kendini konumlandırdığını gösteriyor. Çin'in otomobil pazarında en az iki yıldır devam eden fiyat savaşı, bir konsolidasyon dalgasına yol açtı ve küçük oyuncuları uçurumun kenarına itti.

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BYD KARGAŞADAN YARA ALMADAN ÇIKTI

Bazı batılı otomobil üreticileri, bazı Çinli markalarla bir araya gelerek elektrikli araç uzmanlıklarından yararlanmaya çalışırken, kimi premium elektrikli araç markaları da iflas işlemleriyle uğraşıyor.

BYD ise şu ana kadar yaşanan bu kargaşadan güçlenerek olmasa bile büyük oranda yara almadan çıktı. Bu senenin başlarında sektör genelinde yeni bir fiyat indirimi turuna öncülük ederek başarılı bir biçimde pazar payı kazandı ve daha zayıf olan rakiplerini sıkıştırdı.

YIL SONUNA KADAR EN AZ 4 MİLYON ADET SATMA YOLUNDA

Rekor düzeyde gelir ve kazanç sağlamaya devam ettiği belirtilen elektrikli araç üreticisi BYD'nın Çin'in en çok satan otomobil markası haline geldiği aktarılıyor. Elektrikli araç üreticisi, ekimdeki yarım milyonluk rekor satış da dahil olmak üzere bu sene yaklaşık 3,2 milyon plug-in hibrid ve elektrikli araç sattı. Sene sonuna kadar en az 4 milyon adet satma yolunda da ilerlediği kaydedildi.

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Çin Üretici elektrikli araç indirim araç fiyatları
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