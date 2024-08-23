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Çinli otomobil üreticilerinden 'vergi'ye itiraz! Yüzde 37,6 olarak belirlenmişti: 'Muazzam riskler yaratıyor' diyerek anlattılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
23.08.2024 10:09
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Çinli otomobil üreticileri, AB'nin Çin üretimi elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergisi taslağının 'muazzam riskler' yarattığını açıkladı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden (CAAM) yapılan açıklamada, uygulamaların Avrupa'da faaliyet gösteren ve yatırım yapan Çinli işletmelerin güvenini zedelediğini vurgulandı.

Çinli otomobil üreticilerinden 'vergi'ye itiraz! Yüzde 37,6 olarak belirlenmişti: 'Muazzam riskler yaratıyor' diyerek anlattılar

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergisine ilişkin revize edilmiş taslağına karşı olduğunu bildirdi. Birlik, vergilere ilişkin kararın Çin'in AB'deki operasyonları ve yatırımları için 'muazzam riskler ve belirsizlik' getirdiğini açıkladı.

OLUMSUZLUK YARATABİLİR

Uygulanan gümrük vergileri ile ilgili olarak bir açıklama yayınlayan CAAM, bu uygulamaların Avrupa'da faaliyet gösteren ve yatırım yapan Çinli işletmelerin güvenini zedelediğini vurguladı.

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Yapılan açıklamada vergilerin, AB otomotiv endüstrisinin gelişiminin desteklenmesi, AB'de yerel istihdam fırsatlarının artırılması ve yeşil ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması üzerinde ciddi olumsuz etki yaratacağını bildirdi.

GÜMRÜK VERGİLERİNE REVİZYON

Avrupa Komisyonu, Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına yönelik iddia edilen sübvansiyonlara ilişkin soruşturmasının taslak bulgularını Salı günü yayınladı. Bunlar arasında uygulanan gümrük vergilerine ilişkin bazı revizyonlar da yer alıyor.

OTOMOBİL TRAFİK (42)

AB ticaret politikasını belirleyen komisyon, Çin'in elektrikli otomobil üretiminin kapsamlı sübvansiyonlardan faydalandığına hâlâ inandığını ve otomobil şirketlerine yüzde 36.3'e varan vergiler önerdiğini söyledi.

Temmuz ayında planlanan maksimum vergi yüzde 37.6 olarak belirlenmişti.

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Express
Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil
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