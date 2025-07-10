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Çinli Otomotiv devi BYD'ye 'Cevap vermesi lazım' çıkışı '1 yıl geçti! Hala faaliyet yok'

Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Manisa'da fabrika açma haberi büyük gündem yaratmıştı. BYD'ye çok dikkat çeken bir çağrı geldi. OSD Başkanı TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, BYD'nin Manisa'da yatırım yapacağını açıklayalı bir yıl olduğunu fakat somut bir faaliyetin başlamadığını belirtti. Eroldu, Çinli otomotiv şirketini açıklama yapmaya çağırdı.

Çinli Otomotiv devi BYD'ye 'Cevap vermesi lazım' çıkışı '1 yıl geçti! Hala faaliyet yok'
Hande Dağ

Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye yatırımı ve Manisa'da fabrika açacağına yönelik haberler çok konuşulmuştu. Ancak BYD'ye dikkat çeken bir çıkış geldi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, BYD'nin Türkiye'de yatırım yapacağını açıklamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Manisa'da henüz herhangi bir somut faaliyetin başlamadığını aktardı. İşte detaylar...

Çinli Otomotiv devi BYD ye Cevap vermesi lazım çıkışı 1 yıl geçti! Hala faaliyet yok 1

"AÇIKLADIKTAN SONRA 1 YIL GEÇTİ, HALA BİR FAALİYET YOK! CEVAP VERMESİ LAZIM"

Cnbc-e'den Emre Eser'in haberine göre, Eroldu, "BYD yatırımı açıkladıktan sonra 1 yıl geçti, Manisa'da hâlâ bir faaliyet yok. Buna kendilerinin cevap vermesi lazım. Umarım bu yeni yatırımlar başarıyla hayata geçer" ifadelerini kullandı.

Çinli Otomotiv devi BYD ye Cevap vermesi lazım çıkışı 1 yıl geçti! Hala faaliyet yok 2

"DENGEYİ KORUMAMIZ LAZIM"

Türkiye'nin Çin ile olan otomotiv ticaretinde dengesizliğe de dikkat çeken Eroldu, "Çinlileri yatırıma zorlamak adına adımlar atıldı ama her şeyi onlardan alıyoruz ve oraya bizim ihracatımız yok, bu dengeyi korumamız lazım" dedi.

OSD Başkanı, otomotiv sektöründeki güncel gelişmelere dair "Avrupalı markaların Türkiye'deki satışlarında şiddetli bir artış görüyoruz. Avrupa'daki fazla üretim kapasitesi buraya kayıyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili mayıs ayında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD için tahsis edilen arazide altyapı çalışmalarının sürdüğü anlatıp şu ifadeleri kullanmıştı:

Çinli Otomotiv devi BYD ye Cevap vermesi lazım çıkışı 1 yıl geçti! Hala faaliyet yok 3

"Bildiğiniz gibi yatırım yeri tahsisi gerçekleşti. Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Hedef 2026'da üretime geçilmesi. İnşallah BYD yatırımının etrafında gelişecek yeni yatırımlarla, hem otomotiv ve mobilite teknolojilerine yönelik, hem diğer katma değerli alanlara yönelik yatırımlarla Manisa Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin kalkınmasında öncü rolünü pekiştirerek devam ettirecek"

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Anahtar Kelimeler:
yatırım BYD
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YATIRIMIN BİR TAKVİMİ YOKSA VEYA UYMADILARSA HEMEN BYD OTOMOBİL SATIŞLARINI DURDURUN
COK DOĞRU SÖYLÜYOR HAKLI
üsküdarı alan atı geçti :)
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