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Çip krizi bir otomotiv devini daha vurdu! Üretim tamamen duruyor!

23.01.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok otomotiv üreticisine ağır yara açan çip krizi Oyak Renault'u da vurdu. Şirketin Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün üretime ara vereceği ve otomobil üretiminin tamamen duracağı belirtilirken, mekanik bölümlerin ise hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

Çip krizi bir otomotiv devini daha vurdu! Üretim tamamen duruyor!

Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez Renault'u etkiledi. Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün ara vereceği açıklandı.

Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti. Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara bir e-posta ile bildirdi.

Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında ve 16 Haziran-26 Temmuz arasında üretime ara vermişti.

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