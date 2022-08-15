Çok konuşulacak iddia: İkinci el otoda piyasayı bozan kim? Sadece 3 günde yüzde 30…

İkinci el ve sıfır otomobil piyasasında fahiş fiyat artışının önüne geçilmek için geçtiğimiz hafta bir dizi tedbirler açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şirketler, galeriler, rentacar'lar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bu kararın ardından bir hamle de Rekabet Kurumu’ndan geldi. Online satış yapan dört ‘ikinci el’ şirketi hakkında Rekabet Kanunu’nun 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İLAN SAYISI FIRLADI: 3 GÜNDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Bir başka dikkat çeken durum ise Türkiye'deki ikinci el araç satış platformlarında 2022 model araç ilanlarının sayısında yaşandı. Otomotiv data şirketi Cardata'nın derlediği verilere göre, 10 Ağustos Çarşamba ile 13 Ağustos Cumartesi günleri arasında Türkiye'deki ikinci el araç satış platformlarında 2022 model araç ilanlarının sayısının yüzde 30 oranında arttığı gözlemlendi. Ortalama 7 bin adet olan ilandaki sıfır kilometre araç sayısı söz konusu 3 gün içerisinde 10 bin adedin üzerine çıktı. Satışa konulan sıfır araçların yüzde 80'nin C ve D segmentindeki araçlar olması dikkatleri çekti.

“TEDBİR ŞİRKETLERE DEĞİL, ŞAHISLARA GETİRİLMELİ”

Otomobilde yaşanan son duruma ilişkin sektör temsilcilerinin geçtiğimiz hafta bir araya geldiği öğrenildi. Dünya’da yer alan haberde galeri ve bayi yetkililerinin sıfır araca 6 ay satış yasağının olası sonuçlarını birlikte tartıştığı ifade edildi. Toplantıda bulunan sektör yetkilileri, şirketlerden çok bireysel tüketicilerin sıfır aracı ikinci elde sattığını öne sürerek, şahıslara yönelik de benzer bir kısıtlamanın gelmemesi halinde alınacak önemlimin piyasaya etkisinin sınırlı olacağı görüşünde birleşti. Yetkililer bu ortak görüşü, kamuya aktarma planı yapıyor.

“SIFIR İKİNCİ EL ARACI, ŞİRKETLERDEN ÇOK ŞAHISLAR ALIP SATIYOR”

İkinci el şirketi Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, sıfır araçların ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometreden önce satılamamasının mutlaka fırsatçılığın önüne geçeceğini ancak, şahıslar üzerinden yapılan bu tür satışları engelleyemeyeceğini dile getirdi. Mutlu, “Sorunun temelden çözümü için vergi sisteminde toptan bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor” dedi. Mutlu ayrıca, yüksek kredi faiz oranlarının ve uzun vadeli krediye ulaşımda yaşanan zorlukların pazarın önünde engel olarak durmaya devam ettiğini söyledi.



