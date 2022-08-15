FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Çok konuşulacak iddia: İkinci el otoda piyasayı bozan kim? Sadece 3 günde yüzde 30…

Çok konuşulacak iddia: İkinci el otoda piyasayı bozan kim? Sadece 3 günde yüzde 30…

15.08.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasasında hareketli bir hafta geride kalırken açıklanan tedbirler sonrası yeni bir konu gündeme geldi. Sektör temsilcileri şirketlerden çok bireysel tüketicilerin sıfır aracı ikinci elde sattığını öne sürerken, şahıslara da benzer bir kısıtlamanın gelmesini talep ettiği öğrenildi. Öte yandan otoda 6+6 kararının açıklanmasıyla 10 Ağustos-13 Ağustos arasında Türkiye'deki ikinci el araç satış platformlarında 2022 model araç ilanlarının sayısının yüzde 30 oranında arttığı gözlemlendi.

Çok konuşulacak iddia: İkinci el otoda piyasayı bozan kim? Sadece 3 günde yüzde 30…

İkinci el ve sıfır otomobil piyasasında fahiş fiyat artışının önüne geçilmek için geçtiğimiz hafta bir dizi tedbirler açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şirketler, galeriler, rentacar'lar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bu kararın ardından bir hamle de Rekabet Kurumu’ndan geldi. Online satış yapan dört ‘ikinci el’ şirketi hakkında Rekabet Kanunu’nun 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ne ÖTV ne KDV! Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi: Matrah güncellemesi…Ne ÖTV ne KDV! Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi: Matrah güncellemesi…

iStock-875590108

İLAN SAYISI FIRLADI: 3 GÜNDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Bir başka dikkat çeken durum ise Türkiye'deki ikinci el araç satış platformlarında 2022 model araç ilanlarının sayısında yaşandı. Otomotiv data şirketi Cardata'nın derlediği verilere göre, 10 Ağustos Çarşamba ile 13 Ağustos Cumartesi günleri arasında Türkiye'deki ikinci el araç satış platformlarında 2022 model araç ilanlarının sayısının yüzde 30 oranında arttığı gözlemlendi. Ortalama 7 bin adet olan ilandaki sıfır kilometre araç sayısı söz konusu 3 gün içerisinde 10 bin adedin üzerine çıktı. Satışa konulan sıfır araçların yüzde 80'nin C ve D segmentindeki araçlar olması dikkatleri çekti.

iStock-1392105892

“TEDBİR ŞİRKETLERE DEĞİL, ŞAHISLARA GETİRİLMELİ”

Otomobilde yaşanan son duruma ilişkin sektör temsilcilerinin geçtiğimiz hafta bir araya geldiği öğrenildi. Dünya’da yer alan haberde galeri ve bayi yetkililerinin sıfır araca 6 ay satış yasağının olası sonuçlarını birlikte tartıştığı ifade edildi. Toplantıda bulunan sektör yetkilileri, şirketlerden çok bireysel tüketicilerin sıfır aracı ikinci elde sattığını öne sürerek, şahıslara yönelik de benzer bir kısıtlamanın gelmemesi halinde alınacak önemlimin piyasaya etkisinin sınırlı olacağı görüşünde birleşti. Yetkililer bu ortak görüşü, kamuya aktarma planı yapıyor.

iStock-958682080

“SIFIR İKİNCİ EL ARACI, ŞİRKETLERDEN ÇOK ŞAHISLAR ALIP SATIYOR”

İkinci el şirketi Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, sıfır araçların ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometreden önce satılamamasının mutlaka fırsatçılığın önüne geçeceğini ancak, şahıslar üzerinden yapılan bu tür satışları engelleyemeyeceğini dile getirdi. Mutlu, “Sorunun temelden çözümü için vergi sisteminde toptan bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor” dedi. Mutlu ayrıca, yüksek kredi faiz oranlarının ve uzun vadeli krediye ulaşımda yaşanan zorlukların pazarın önünde engel olarak durmaya devam ettiğini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesiSıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi
Canlı yayında açıkladı! Tarım Kredi Marketleri...Canlı yayında açıkladı! Tarım Kredi Marketleri...
Benzin fiyatlarına büyük zamBenzin fiyatlarına büyük zam
Anahtar Kelimeler:
Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin...

Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin...

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi

Konut satışları için devlet harekete geçti!

Konut satışları için devlet harekete geçti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.