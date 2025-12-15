Daha fazla dayanamadı, Volkswagen'den tarihi karar: Fabrikasını kapatıyor!

Son zamanlarda yaşanan ekonomik zorlukların faturasını büyük şirketler de ödüyor. Ekonomik sıkıntılar ve Çin'den gelen üretim dalgası ile otomobil pazarında rekabetin artması sektör devi Volkswagen'in kötü günler geçirmesine neden oluyor. Son olarak Volkwagen Almanya'nın Dresden kentindeki üretim tesisinde araç imalatını durdurma kararı aldı.

Salu gününden itibaren dev marka, Almanya, Dresden'deki üretim tesisinde araç imalatını durduracak. Bu hamle, şirketin 88 yıllık tarihinde Almanya topraklarındaki ilk üretim kapanışı olarak kayıtlara geçmesi açısından büyük önem taşıyor.

NAKİT AKIŞINDA SORUN YAŞIYOR!

Bu tarihi kapanma kararı, Volkswagen'in küresel pazarda zorlu bir mali dönemden geçtiği bir zamanda geldi. Şirket, özellikle Çin pazarındaki zayıf seyir, Avrupa'da azalan talep ve ABD'deki gümrük vergilerinin Amerika satışları üzerindeki baskısı nedeniyle ciddi nakit akışı sıkıntılarıyla mücadele ediyor.

YATIRIMLARDA ZORLANIYOR

Volkswagen, aynı zamanda önümüzdeki beş yıllık süre zarfında planladığı yaklaşık 160 milyar Euro'luk yatırım bütçesini nasıl tahsis edeceği konusunda zorlanıyor. Benzinli motorlu araçların piyasada tahmin edilenden daha uzun süre varlığını sürdüreceği beklentisi, şirketin yatırım stratejilerine ek bir maliyet yükü getiriyor.

Şirketin her yıl yeniden gözden geçirilen yatırım bütçesi, son yıllarda dikkat çekici bir daralma gösterdi. Daha önce 2023-2027 dönemi için bu tutar 180 milyar Euro olarak açıklanmıştı.

2026'DA SORUNLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz, daha önceki tahminlerde 2025 yılı için sıfıra yakın öngörülen net nakit akışının hafif pozitif gerçekleşebileceğini dile getirmişti. Ancak mali çevrelerdeki analistler, şirketin üzerindeki mali baskının 2026 yılında da devam edeceği yönündeki görüşlerini koruyor.