Deprem hasarlı otomobillerini satışa çıkardılar! 'Depremzededen acil satılık' başlığıyla 395 bin TL, 320 bin TL, 309 bin TL, 285 bin TL'ye ilanda

Türkiye, Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ilde 40 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Dört bir yandan deprem bölgesine yardımlar gönderilirken, konteyner kentler ve çadırların kurulumu devam ediyor. Depremlerde sevdiklerini evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar ise bir yandan acılarını yaşarken bir yandan da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

'DEPREM HASARLI' ARAÇLARINI SATIŞA ÇIKARDILAR

Bazı depremzede vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.

Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı vatandaşlar nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ‘Deprem hasarlı’ başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.

'DEPREMZEDEDEN ACİL SATILIK'

Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ‘depremzededen’ ya da ‘deprem bölgesinden’ başlıklarıyla satışa çıkarıldı.

Araçlar için 395 bin TL, 320 bin TL, 309 bin TL ve 285 bin TL gibi rakamların istendiği görüldü.

O ilanlardan bazıları şöyle;



