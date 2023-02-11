FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ‘Depremzedelere konteyner için satılık...’ İkinci el araçlara ‘deprem’ güncellemesi: Yardım için paylı satılıyor

‘Depremzedelere konteyner için satılık...’ İkinci el araçlara ‘deprem’ güncellemesi: Yardım için paylı satılıyor

11.02.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el ilan sitelerindeki yeni ilanlarda dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından vatandaşlar bölge halkı için seferber olurken yardımda bulunmak isteyen bazı araç sahipleri otomobillerini satılığa çıkardı. İlanlarda ‘şu kadarı depremzedelere ödenecektir' yazdığı görüldü.

‘Depremzedelere konteyner için satılık...’ İkinci el araçlara ‘deprem’ güncellemesi: Yardım için paylı satılıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce kişinin evi yıkıldı. Türkiye'nin her bölgesinden yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmaya çalışıyor. Vatandaşlar, maddi yardımların yanında ihtiyaç malzemelerini bölgeye sevk ediyor.

AW826601_01

Zor günlerde depremzedelere nakdi yardımların artırılması için bazı araç sahipleri harekete geçti. Bir kısmı depremzedelere bağışlanacak şekilde satışa konulan ikinci el araçlar dikkat çekti.

AW826601_02

Söz konusu ilanlarda araçların satılması durumunda depremzedelere bağışlanacak tutar 5 bin lira bazılarında ise 30 bin lira olarak belirtiliyor. Bir ilanda ise depremzedelere konteyner alınması vaadiyle satışa konulduğu görüldü.

AW826601_05

Araçların fiyatları 135 bin lira ile 700 bin lira arasında değişiyor.

image (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çektiOtomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti
3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...
Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çektiOtomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
deprem ikinci el araba

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'

Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı

MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı

Kamu çalışanları dikkat! 20 Şubat'a kadar...

Kamu çalışanları dikkat! 20 Şubat'a kadar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.