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Dev markalardan 2025 adımı geldi! BYD, Honda, Toyota... 2025'in ilk iş gününde zamlar yapıldı! İşte o 5 markanın güncel fiyatları

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.01.2025 08:20
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Yeni yıl zamları ile beraber geldi. Özellikle 2024 yılında rekabetiyle 2025'in zorlu geçeceğinin sinyalini veren otomotiv sektöründe fiyatlar artmaya başladı. Göz önünde bulunan 5 marka fiyat listesini değiştirmeye başlarken fiyat artışlarında dikkat çeken en yüksek oran yüzde 3,4 oranında oldu. Peki hangi otomobil ne kadar oldu? İşte detaylar...

Dev markalardan 2025 adımı geldi! BYD, Honda, Toyota... 2025'in ilk iş gününde zamlar yapıldı! İşte o 5 markanın güncel fiyatları

Otomobil dünyası 2025'e zamları ile geldi. Yılın ilk iş gününde Toyota, Opel, BYD, Honda ve Lexus fiyat güncellemelerine başladı. Otomobil sektöründe Ocak ayının fiyat güncellemeleri ile devam etmesi bekleniyor.

FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2 Ocak itibarı ile açıklanan fiyat listelerinde görülen artışlar yüzde 0,4 ile yüzde 3,39 arasında değişkenlik gösteriyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, şu anki fiyat artışların piyasa beklentileri ile paralel gittiğini kaydederek, "Bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde diğer markaların fiyat listelerinde de değişiklikler görmeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

oto

Rekabetçi bir yıla giriş yapılacağı 2024 yılında hissediliyordu. Yalçın, 2025 yılının ilk çeyreğinin dikkat ile takip edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Özellikle döviz kuru dalgalanmaları ve faiz oranlarının etkisi, fiyat hareketlerini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor" sözlerini kullandı.

2025 yılının otomotiv dünyası için zorlu bir sene olduğunu kaydeden Yalçın, bu sene yeni modellerin piyasaya gireceğini kaydederek, dinamiklerin tekrar şekilleneceğini belirtti. Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Öte yandan ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamının artık bir milyon adetlik sınırın altına ineceğini de düşünmüyoruz”

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Zam otomobil fiyatları
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