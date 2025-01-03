Dev markalardan 2025 adımı geldi! BYD, Honda, Toyota... 2025'in ilk iş gününde zamlar yapıldı! İşte o 5 markanın güncel fiyatları

Otomobil dünyası 2025'e zamları ile geldi. Yılın ilk iş gününde Toyota, Opel, BYD, Honda ve Lexus fiyat güncellemelerine başladı. Otomobil sektöründe Ocak ayının fiyat güncellemeleri ile devam etmesi bekleniyor.

FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2 Ocak itibarı ile açıklanan fiyat listelerinde görülen artışlar yüzde 0,4 ile yüzde 3,39 arasında değişkenlik gösteriyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, şu anki fiyat artışların piyasa beklentileri ile paralel gittiğini kaydederek, "Bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde diğer markaların fiyat listelerinde de değişiklikler görmeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

Rekabetçi bir yıla giriş yapılacağı 2024 yılında hissediliyordu. Yalçın, 2025 yılının ilk çeyreğinin dikkat ile takip edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Özellikle döviz kuru dalgalanmaları ve faiz oranlarının etkisi, fiyat hareketlerini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor" sözlerini kullandı.

2025 yılının otomotiv dünyası için zorlu bir sene olduğunu kaydeden Yalçın, bu sene yeni modellerin piyasaya gireceğini kaydederek, dinamiklerin tekrar şekilleneceğini belirtti. Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Öte yandan ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamının artık bir milyon adetlik sınırın altına ineceğini de düşünmüyoruz”