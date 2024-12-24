Dev markanın o aracının üretimi üçüncü kez askıya alındı! Elektrikli araç üretiminde sekte...

Avrupa otomobil pazarında işler son yıllarda pek de iyi gitmiyor. Çinli otomobil markalarının dünya pazarına hızlı bir şekilde girmesiyle, Avrupalı markaların satışları gerileyip talepleri azalmaya başladı. Bununla birlikte, bazı otomobil markaları üretim durdurma gibi zorunlu kararlar almak zorunda kaldı. Örneğin, Türkiye'de de satışı yapılan Fiat’ın elektrikli otomobili Fiat 500e için üretim bir kez daha durduruldu.

4 HAFTA ASKIYA ALINACAK

Düşük talep ve beklenen satış hedeflerinin altında kalan performans nedeniyle Fiat 500e modelinin üretimi üçüncü kez askıya alındı. Daha önce iki kez üretimi durdurulan modelin üretimi, yıl sonuna yaklaşırken tekrar durdurulma kararı aldı. Torino'daki tarihi Mirafiori fabrikasında üretilen Fiat 500e’nin üretimi, dört hafta boyunca askıya alınacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Avrupa elektrikli araç pazarındaki zorluklar ve mevcut sipariş eksikliklerinden kaynaklandığı belirtildi.

100 MİLYON EURO YATIRIM

Elektrikli araç satışlarını teşvik eden çevre dostu politikaların ülkeler arasında farklılık göstermesi, bu araçların satış hızını olumsuz etkileyerek dünya genelindeki otomobil üreticilerini üretim planlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Fiat’ın bağlı olduğu Stellantis grubu, zorlu dönemde işlerini sürdürebilmek için Mirafiori fabrikasına daha yüksek performanslı bataryalar geliştirmek amacıyla 100 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı. Ayrıca, 2025 ve 2026 yılları arasında üretime almayı planladıkları hibrit Fiat 500 modeli üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini duyurdu.

Bu üretim askıya alma kararıyla birlikte Fiat, elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama nedeniyle gelecekteki elektrifikasyon planlarını yeniden şekillendirmek zorunda kalan otomobil üreticileri arasına katılmış oldu.