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Dev otomobil markasından korkutan çağrı! Sayısı 321 binden fazla

21.11.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, belirli 2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y modellerinden oluşan 321 binden fazla aracını geri çağırıyor. Tesla'nın arka lambaların beklendiği şekilde yanmamasına neden olan bir yazılım hatası nedeniyle geri çağırma adımını attığı açıklandı. Bu hatanın karanlık koşullarda "çarpışma riskini artırabileceği" söyleniyor. Fakat artık geri çağırma kararı alınmış durumda.

Dev otomobil markasından korkutan çağrı! Sayısı 321 binden fazla

Birçok otomobil üreticisi zaman zaman otomobillerini geri çağırmak zorunda kalabiliyor. Bu firmalardan biri ise Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu; Model S, Model 3, Model X ve Model Y isminde araçları bulunan elektrikli otomobil Tesla. Tesla daha önce binlerce otomobilini geri çağırmıştı. Şimdi Reuters'ın haberine göre bir geri çağırmaya daha imza attı. İşte detaylar...

TESLA'DAN ŞOK GERİ ÇAĞIRMA!

Habere göre, Tesla, ABD'de 321 binden fazla aracı, yanlış yanmasına neden olan bir yazılım hatası nedeniyle geri çağırıyor. Elektrikli araç üreticisi, ilgili geri çağırmanın bazı 2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi.

Tesla, arka lamba sorununu düzeltmek için bir OTA güncellemesi yayınlayacağını ve geri çağırmayla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporu olmadığını bildirirken, geri çağırmanın, ekim ayı sonunda büyük ölçüde dış pazarlardan gelen ve aracın arka lambalarının yanmadığını iddia eden müşteri şikayetlerinin ardından geldiğini belirtti.

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Araştırma sonucunda, nadir durumlarda, araç uyandırma işlemi sırasında yanlış arıza tespitlerine neden olabilecek bir anormallik nedeniyle ışıkların aralıklı olarak çalışmayabileceği tespit edildi.

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30 BİN MODEL X'İ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Haber, şirketin cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 30 bin Model X otomobilini ön yolcu hava yastığının yanlış açılmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağırmasının ardından geldi.

Ardı ardına gelen geri çağırmalar nedeniyle, şirket hisseleri yaklaşık yüzde 3 düştü ve son iki yılın en düşük seviyesine indi.

NHTSA verilerine göre Tesla, 2022'de ABD'de 3,7 milyondan fazla aracı kapsayan 19 geri çağırma açıkladı.

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