Doldu taştı! Sinek avlarken her şey tersine döndü '150 bin TL'den başlayan fiyatlar bile var'

İkinci el araç piyasasında son durum! Geçtiğimiz haftalarda sinek avlayan ikinci el otomobil pazarı yazın gelmesi ve bayrama sayılı günler kala hareketli günler yaşanıyor. Bayram ve yaz tatili için otomobil almak isteyen vatandaşlar ikinci el satışlarını arttırdı. Pazarda ikinci el satışlarında gözle görülür artış gözlenirken, bu durum otomobil alım satım yapanların yüzünü güldürdü.

Her bütçeye göre ticari ve hususi aracın bulunduğu oto pazarında, alanda satan da pazardan memnun ayrıldı.

"FİYATLAR HER BÜTÇEYE GÖRE VAR"

Bayram öncesi geçen haftalara göre daha hareketli bir pazar gördüklerini belirten hem satıcı hem de alıcılar şöyle konuştu;

"Sabahın ilk saatleri olmasına rağmen gezerken 3-4 tane arabanın satıldığını gördüm. Bayrama sayılı günler kala, bir hareketlilik başladı. Kimse bayrama ve yaz tatiline araçsız girmek istemiyor. Memleketine gidecek olan var. Gezmeye gidecek olan var. Otomobil kiralamaktansa kendi araçlarıyla gitmek için araba almak istiyorlar. Fiyatlar her bütçeye göre var. 150 bin liradan başlayan fiyatlar bile var. İnsanlarımız kilometreye, değişene ve boyaya çok takıyor. Eğer arabanın şasesinde bir şey yoksa, çok umursanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oto pazarında araba satışının veya alışının olmayacağını düşünenler var. Ancak bu gibi yerler daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem istediğiniz arabayı, istediğiniz gibi görüyorsunuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabiliyorsunuz" diye konuştu. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır