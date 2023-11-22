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Düşük modele az indirim! İkinci el araba piyasasında değişim: ‘Sıfır otomobile zam gelecektir’ diyerek açıkladılar

22.11.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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Malatya’da, ikinci el araç piyasasında yüzde 20’lere varan fiyat düşüşü ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Fiyatlarda ortalama 200 bin TL düşüş yaşandığını aktaran galerici esnafı durumdan memnun olduğunu söyledi. Ancak bu gerilemenin daha eski modellere daha düşük bir şekilde yansıdığının da altını çizdiler.

Düşük modele az indirim! İkinci el araba piyasasında değişim: ‘Sıfır otomobile zam gelecektir’ diyerek açıkladılar

Malatya’da ikinci el araç piyasasında son aylarda hareketlilik olduğunu kaydeden galerici esnafı, sektörde yüzde 20’lere varan fiyat düşüşü yaşandığını kaydederek, fiyatların ortalama 200 bin TL aşağıya çekildiğini söyledi.

Pandemi ve çip krizinin ardından depremlerle birlikte işlerinin nerede ise durma noktasına geldiğini hatırlatan galerici esnafı sektördeki son aylarda yaşanan hareketlikten memnun olduklarını kaydetti.

Yılbaşı sonrası sektörün daha da canlanmasını beklediklerini aktaran galerici esnaflarından Mücahit Kanbay, ” İkinci el piyasasındaki fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında bir düşüş oldu. Buda biraz hareketlilik oluşturdu. Yılbaşında sonra işlerin biraz daha hareketlenmesini bekliyoruz. Çünkü sıfır araçlara zam gelecektir. Beklentimiz daha iyi olması umudumuz yılbaşında sonrası için” dedi.

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FİYATLAR YÜZDE 20 GERİ ÇEKİLDİ

İkinci el araç fiyatlarında yüzde 20’lere varan fiyat düşüşleri yaşandığını kaydeden bir diğer esnaf Sefa Demir ise, ”Daha önceleri fiyatlar dengeli idi. Şimdilerde piyasa değişken. Git gide araçlara güç yetemez duruma gelindi. Şuan ufak çaplı bir hareketlilik var satışlarımız oluyor. Fiyatlarda yüzde 20 düşüş oldu. Son haftalarda bir hareketlilik yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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150-200 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ

Kur artışları, çip krizi ile depremlerin sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent de, “Gelinen noktada ilgili bakanlıkların almış olduğu tedbirlerle beraber bayilerin liste satışlarının üzerinde aldıkları ücreti düşürmeleri sıfır araçlarda 150 ila 200 bin TL fiyatları aşağı indirdi bu da ikinci el piyasasına yansıdı. Bir milyon 300 bin TL olan bir araç bir milyon civarında satılıyor. Yani bir 200 -250 bin TL fiyat düşüşü söz konusu. Fiyatları 400-500 bin TL olan araçlarda 250 bin TL bir düşüş yaşanması mümkün değil. Fiyatlardaki düşüşler daha eski modellere daha düşük bir şekilde yansıdı“ diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil
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