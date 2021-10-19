Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.
Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 164 bin 900 liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 192.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 236.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 225.700 TL
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 256.000 TL
Kampanyalı Fiyatı 248.000 TL
C3 AIRCROSS SUV Fell Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 266.000 TL
Kampanyalı Fiyatı 265.000 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 225.500 TL
Kampanyalı fiyatı 220.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 256.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 249.000 TL
FİYATLAR GÜNCELLENMEKTEDİR!
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 164.900 TL
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 191.400 TL
Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL
Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL
Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203.000 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL
Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL
Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL
Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 209.000 TL
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 219.000 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 241.000 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 241.000 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4327.000 TL
Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 254.000 TL
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 262.000 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 171.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 213.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 248.600 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 259.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 184.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 179.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 266.900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 229.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 224.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 249.900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 192.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 187.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 242.900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 179.900 TL
Kampanyalı fiyatı 175.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 188.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 223.900 TL
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 209.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 199.900 TL
500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 224.900 TL
500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 229.900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 250.900 TL
Kampanyalı Fiyatı: 240.900 TL
1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 257.900 TL
500X Urban 1.0 120HP Fire MT
Fiyatı: 321.900 TL
Kampanyalı fiyatı 263.900 TL
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 245.900 TL
Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 264.900 TL
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 257.800 TL
Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Fiyatı: 225.600 TL
1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 235.900 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 168.150 TL
Kampanyalı fiyatı 164.150 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 175.250 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 181.800 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 191.400 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 183.900 TL
Kampanyalı fiyatı 175.308 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 203.850 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 212.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 224.100 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 231.250 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 226.100 TL
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 253.500 TL
Kampanyalı fiyatı 240.905 TL
1.6MPI CVT Otomatik Style Comfort (Benzinli) - 258.600 TL
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)
Fiyatı 203.900 TL
1.4MPI Style AT (Benzinli) - 227.900 TL
1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 239.750 TL
1.0T Style DCT (Benzinli) - 251.350 TL
Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 261.400 TL
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 184.900 TL
Kampanyalı fiyatı 182.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 188.900 TL
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 178.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 234.900 TL
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 203.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 239.500 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Design Pack - 258.900 TL
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 265.500 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 203.500 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Fiyatı 219.900 TL
1.0 IG-T 92 CVT Visia - 234.100 TL
1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 256.800 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 260.300 TL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 189.900 TL
1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 222.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 243.400 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 256.900 TL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 256.900 TL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL
Fiyatı 239.900 TL
1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - EDITION
Fiyatı 249.900 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 205.000 TL
Kampanyalı Fiyat 202.000 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 248.000 TL
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 261.000 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.5 Blue HDi 130hp EAT8 Dizel - 258.000 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 266.000 TL
FİYATLAR GÜNCELLENMEKTEDİR
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 169.900 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 184.900 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 200.000 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 210.900 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 231.600 TL
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 181.900 TL
Joy 1.0 Turbo 90 bg 195.000 TL
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 206.000 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 213.900 TL
Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg 220.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 227.000 TL
Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg
Liste fiyatı 260.000 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Fiyatı 232.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 251.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 240.300 TL
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 195.000
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 239.000 TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 255.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 255.000 TL
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 248.400 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 258.400 TL
SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS
Liste fiyatı 206.900 TL
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 229.900 TL
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 251.900 TL
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 255.900 TL
Yeni Corolla 1.5 Vision
Liste fiyatı 220.200 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 229.550 TL
COROLLA 1.5 Dream - 241.050 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 248.100 TL
COROLLA 1.5 Flame - 255.350 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 264.700 TL
COROLLA Hybrid Dream e-CVT - ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları 288.550 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 259.650 TL
Yaris 1.0 Vision
Liste Fiyatı 200.000 TL
Lansman fiyatı 185.000 TL
1.5 Dream Multidrive S - 233.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 243.000 TL
1.5 Flame Multidrive S 246.950 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 256.950 TL
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 218.200 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 229,300 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 251,200 TL
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 236,400 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum