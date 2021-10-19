Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.

EKİM AYI EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 164 bin 900 liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 192.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 236.500 TL

Kampanyalı fiyatı: 225.700 TL

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 256.000 TL

Kampanyalı Fiyatı 248.000 TL

C3 AIRCROSS SUV Fell Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 266.000 TL

Kampanyalı Fiyatı 265.000 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 225.500 TL

Kampanyalı fiyatı 220.000 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 256.000 TL

Lansmana özel fiyatı: 249.000 TL

FİYATLAR GÜNCELLENMEKTEDİR!

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı 164.900 TL

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 191.400 TL

Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL

Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL

Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull

Liste fiyatı 203.000 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL

Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL

Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL

Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 209.000 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 219.000 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 241.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 241.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4327.000 TL

Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 254.000 TL

Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 262.000 TL

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 171.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 213.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 248.600 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 259.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 184.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 179.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 266.900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 229.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 224.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 249.900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 192.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 187.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 242.900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 179.900 TL

Kampanyalı fiyatı 175.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 188.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 223.900 TL

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 209.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 199.900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 224.900 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 229.900 TL

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 250.900 TL

Kampanyalı Fiyatı: 240.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 257.900 TL

500X Urban 1.0 120HP Fire MT

Fiyatı: 321.900 TL

Kampanyalı fiyatı 263.900 TL

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 245.900 TL

Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 264.900 TL

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 257.800 TL

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance

Fiyatı: 225.600 TL

1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 235.900 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 168.150 TL

Kampanyalı fiyatı 164.150 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 175.250 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 181.800 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 191.400 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 183.900 TL

Kampanyalı fiyatı 175.308 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 203.850 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 212.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 224.100 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 231.250 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 226.100 TL

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

Fiyatı 253.500 TL

Kampanyalı fiyatı 240.905 TL

1.6MPI CVT Otomatik Style Comfort (Benzinli) - 258.600 TL

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)

Fiyatı 203.900 TL

1.4MPI Style AT (Benzinli) - 227.900 TL

1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 239.750 TL

1.0T Style DCT (Benzinli) - 251.350 TL

Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

Liste fiyatı 261.400 TL

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik

Fiyatı: 184.900 TL

Kampanyalı fiyatı 182.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 188.900 TL

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Fiyatı: 178.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 234.900 TL

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

Fiyatı: 203.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 239.500 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Design Pack - 258.900 TL

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS

Fiyatı 265.500 TL

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 203.500 TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

Fiyatı 219.900 TL

1.0 IG-T 92 CVT Visia - 234.100 TL

1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 256.800 TL

Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı 260.300 TL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 189.900 TL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 222.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 243.400 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 256.900 TL

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP

Fiyatı 256.900 TL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 239.900 TL

1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - EDITION

Fiyatı 249.900 TL

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

Liste fiyatı 205.000 TL

Kampanyalı Fiyat 202.000 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 248.000 TL

Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 261.000 TL

Yeni 208 ACTIVE 1.5 Blue HDi 130hp EAT8 Dizel - 258.000 TL

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

Fiyatı 266.000 TL

FİYATLAR GÜNCELLENMEKTEDİR

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 169.900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 184.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 200.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 210.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 231.600 TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 181.900 TL

Joy 1.0 Turbo 90 bg 195.000 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 206.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 213.900 TL

Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg 220.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 227.000 TL

Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg

Liste fiyatı 260.000 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

Fiyatı 232.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 251.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 240.300 TL

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 195.000

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 239.000 TL

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 255.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 255.000 TL

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 248.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 258.400 TL

SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS

Liste fiyatı 206.900 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 229.900 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 251.900 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 255.900 TL

Yeni Corolla 1.5 Vision

Liste fiyatı 220.200 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 229.550 TL

COROLLA 1.5 Dream - 241.050 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 248.100 TL

COROLLA 1.5 Flame - 255.350 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 264.700 TL

COROLLA Hybrid Dream e-CVT - ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları 288.550 TL

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S

Fiyatı 259.650 TL

Yaris 1.0 Vision

Liste Fiyatı 200.000 TL

Lansman fiyatı 185.000 TL

1.5 Dream Multidrive S - 233.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 243.000 TL

1.5 Flame Multidrive S 246.950 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 256.950 TL

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Liste fiyatı 218.200 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 229,300 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 251,200 TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 236,400 TL



