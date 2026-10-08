Ekim ayının en uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri

Türkiye’de elektrikli otomobil tercih etmek isteyenler için ekim ayındaki fiyatlar yeniden gündeme geldi. Pazarda farklı segmentlerde çok sayıda model bulunurken, bazı araçların kampanyalı fiyatları 1,5 milyon lira seviyesine kadar geriliyor.

Ekim ayında Türkiye’de satışta bulunan en uygun fiyatlı 10 elektrikli otomobil arasında şehir kullanımına yönelik kompakt modellerin yanı sıra farklı gövde tiplerinde araçlar da bulunuyor. Listenin ilk sırasında kampanyalı fiyatıyla Hyundai INSTER yer alırken, 10. sırada Peugeot E-208 bulunuyor.

1. HYUNDAI INSTER: KAMPANYAYLA 1,5 MİLYON LİRA BANDINDA

Ekim ayının en uygun fiyatlı elektrikli otomobili Hyundai INSTER oldu. Modelin liste fiyatı 1 milyon 670 bin lira olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 1 milyon 520 bin liraya kadar düşüyor.

INSTER’da motor seçeneğine göre 97 veya 115 PS güç sunuluyor. Araçta 42 kWh ve 49 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi bulunuyor. WLTP verilerine göre menzil değerleri sırasıyla 327 kilometre ve 370 kilometreye kadar çıkıyor.

Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 10,6 saniyeye kadar sürüyor. 120 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 30 dakikada getirilebiliyor.

2. FIAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ: 1 MİLYON 584 BİN 900 LİRA

Fiat Grande Panda Elektrikli, 1 milyon 584 bin 900 liralık kampanyalı fiyatıyla ikinci sırada yer alıyor.

Modelde 113 HP (83 kW) güç üreten elektrik motoru bulunuyor. 44 kWh kapasiteli batarya ile çalışan araç, WLTP ölçümlerine göre 320 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Grande Panda Elektrikli’nin 0-100 km/s hızlanması 11,5 saniye. Maksimum hızı 132 km/s olan otomobilin ortalama enerji tüketimi ise 100 kilometrede 16,8 kWh seviyesinde.

3. CITROËN Ë-C3: KAMPANYALI FİYATI 1 MİLYON 605 BİN LİRA

Citroën ë-C3, listenin üçüncü basamağında bulunuyor. Aracın liste fiyatı 1 milyon 645 bin lira olurken kampanyalı satış fiyatı 1 milyon 605 bin liraya kadar geriliyor.

113 HP (83 kW) güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip modelde 44 kWh batarya kullanılıyor. WLTP verilerine göre menzil 320 kilometre.

ë-C3’ün 0-100 km/s hızlanması 11,5 saniye sürüyor. 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 26 dakikada doldurulabiliyor.

4. FIAT 600E: ŞEHİR İÇİNDE 591 KİLOMETRE MENZİL

Fiat 600e’nin liste fiyatı 1 milyon 989 bin 900 lira seviyesinde. Kampanyalı fiyat ise 1 milyon 854 bin 900 liraya kadar iniyor.

156 HP güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip araç önden çekişli olarak sunuluyor. 54 kWh bataryayla gelen model, WLTP verilerine göre karma kullanımda 406 kilometre menzil sağlıyor. Şehir içindeki menzil ise 591 kilometreye kadar çıkıyor.

Fiat 600e, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e dolması yaklaşık 27 dakika sürüyor.

5. CITROËN Ë-C3 AIRCROSS: İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

Citroën ë-C3 Aircross, 1 milyon 875 bin liralık fiyatıyla listenin beşinci sırasında bulunuyor.

113 HP (83 kW) güç üreten elektrik motoruna sahip modelde 44 kWh standart menzil ve 54 kWh uzun menzil olmak üzere iki batarya seçeneği sunuluyor. Bu seçeneklerin WLTP menzilleri sırasıyla 303 kilometre ve 399 kilometreye kadar çıkıyor.

100 kW DC hızlı şarj desteği bulunan otomobilin bataryası yüzde 20’den yüzde 80’e standart menzilli versiyonda yaklaşık 26 dakikada, uzun menzilli versiyonda ise yaklaşık 28 dakikada doldurulabiliyor.

6. TOGG T10F: UZUN MENZİLDE 623 KİLOMETRE

Togg T10F, 1 milyon 884 bin 980 liralık fiyatıyla listenin altıncı sırasında yer alıyor.

Arkadan itişli versiyon 218 PS güç ve 350 Nm tork üretiyor. 52,4 kWh bataryalı standart menzil seçeneği 335 kilometreye kadar yol alırken, 88,5 kWh bataryalı uzun menzil versiyonunda WLTP değeri 623 kilometreye kadar yükseliyor.

180 kW DC hızlı şarj desteği bulunan T10F’in bataryası yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 28 dakikada doldurulabiliyor. Çift motorlu AWD versiyonunda güç 435 PS, tork ise 700 Nm seviyesine çıkıyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 4,1 saniye.

7. OPEL CORSA ELEKTRİK: 357 KİLOMETRE MENZİL

Opel Corsa Elektrik, 1 milyon 890 bin liralık fiyatıyla yedinci sırada bulunuyor.

Önden çekişli otomobilde 136 HP güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru görev yapıyor. 50 kWh bataryaya sahip modelin WLTP menzili yaklaşık 357 kilometre.

100 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 30 dakikada doldurulabiliyor. Corsa Elektrik’in 0-100 km/s hızlanması 8,1 saniye, maksimum hızı ise 150 km/s.

8. OPEL FRONTERA ELEKTRİK: MENZİL 408 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

Listenin sekizinci sırasında Opel Frontera Elektrik yer alıyor. Modelin fiyatı 1 milyon 895 bin lira.

113 HP (83 kW) güç üreten elektrik motoruna sahip araçta iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. 44 kWh LFP bataryalı versiyon 301 kilometre, 54 kWh kapasiteli uzun menzil versiyonu ise 408 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor.

100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip modelde yüzde 20’den yüzde 80’e şarj süresi yaklaşık 26 dakika. 44 kWh bataryalı versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 12,1 saniye.

9. TOGG T10X: V2 VERSİYONUNDA 610 KİLOMETRE MENZİL

Togg T10X, 1 milyon 909 bin 48 liralık fiyatıyla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Arkadan itişli versiyonu 218 PS güç ve 350 Nm tork üretiyor. 88,5 kWh bataryalı uzun menzil seçeneğinde WLTP menzili 523 kilometreye kadar çıkıyor.

T10X’te 180 kW DC hızlı şarj desteği bulunuyor. Bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşması yaklaşık 26,5 dakika sürerken, 0-100 km/s hızlanma 8 saniye.

160 kW gücündeki güncel V2 versiyonunda ise 18 inç jantlarla birlikte WLTP menzili 610 kilometreye kadar yükseliyor.

10. PEUGEOT E-208: FİYATI 2 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

Peugeot E-208, 2 milyon 80 bin liralık fiyatıyla listenin 10. sırasında bulunuyor. Böylece listedeki modeller arasında 2 milyon lira sınırını aşan tek otomobil oluyor.

136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip E-208’de 50 kWh batarya kullanılıyor. WLTP verilerine göre otomobil karma kullanımda yaklaşık 363 kilometre, şehir içinde ise 498 kilometre menzil sunuyor.

100 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 25 dakikada doldurulabiliyor. Modelin 0-100 km/s hızlanma süresi 9 saniye, maksimum hızı ise 150 km/s.

Ekim 2026 itibarıyla Türkiye’deki fiyatlara bakıldığında listenin ilk sırasında 1 milyon 520 bin liralık kampanyalı fiyatıyla Hyundai INSTER bulunuyor. Listenin sonunda yer alan Peugeot E-208’in fiyatı ise 2 milyon 80 bin liraya ulaşıyor. Böylece 2 milyon liranın altında kalan 9 elektrikli otomobil bulunuyor.

Webtekno’da yer alan bilgilere göre, ekim ayında elektrikli otomobil pazarında özellikle kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan modeller öne çıkıyor. Fiyatların yanı sıra menzil, batarya kapasitesi ve şarj süreleri de modeller arasındaki önemli farklılıklar arasında yer alıyor.