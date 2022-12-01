Eksper de sahibi de inanamadı! 3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor, içinden çorap bile çıktı

Ultra lüks otomobili için ekspertize götüren bir vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Türkiye'de ortalama 7 milyon liraya satılan lüks marka araçta yapılan işlemleri gören ekspertiz de araç sahibi de şoke oldu. Sosyal medyada hızla yayılan video görüntüsü, adeta viral olurken 'bu kadar da olmaz' dedirtti. İşte herkesin konuştuğu ekspertiz o videonun detayları...

7 MİLYON TL'YE SATILIYOR

Türkiye'de ortalama 7 milyon TL'ye satılan aracını ekspere götüren bir vatandaş, boyalı yerlerini ve değişenlerini öğrendi. Ancak içine sinmedi. Aracını daha detaylı inceleme yapan bir başka ekspere götüren vatandaş, ekperle birlikte hayatının şokunu yaşadı.

3 FARKLI ARAÇTAN BİRLEŞTİRMİŞLER

Ultra lüks aracın her yerini inceleyen ekspertiz, söz konusu arabanın 3 farklı araçtan birleştirildiğini ortaya çıkardı.

USTANIN ÇORABI ÇIKTI

Yapılan işlemleri ve kaynak noktalarını tek tek gösteren ekspertiz, gördüğü çorapla da şaşkına döndü.

" USTAM ÇORABIN EMİN ELLERDE"

Kaynak yapılan yerlerden birinde çıkan çorabı gösteren eskpertiz "Ustamın kaybolan çorabını da bulduk. Ustam çorabın emin ellerde" dedi.

Sosyal medyada hızla yayılan video görüntüsü gündem yarattı, adeta viral oldu.