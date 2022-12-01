FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Eksper de sahibi de inanamadı! 3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor, içinden çorap bile çıktı

Eksper de sahibi de inanamadı! 3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor, içinden çorap bile çıktı

01.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil alacakların korkulu rüyası haline gelen dolandırıcılık örneklerinden sonuncusu sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu. Türkiye'de ortalama 7 milyon TL'ye satılan ultra lüks aracı inceleyen ekspertiz gözlerine inanamadı. 3 aracın birleştirilmesiyle yapılan aracın kaynak yapılan yerinden çıkan çorap ise 'yok artık' dedirtti.

Eksper de sahibi de inanamadı! 3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor, içinden çorap bile çıktı

Ultra lüks otomobili için ekspertize götüren bir vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Türkiye'de ortalama 7 milyon liraya satılan lüks marka araçta yapılan işlemleri gören ekspertiz de araç sahibi de şoke oldu. Sosyal medyada hızla yayılan video görüntüsü, adeta viral olurken 'bu kadar da olmaz' dedirtti. İşte herkesin konuştuğu ekspertiz o videonun detayları...

7 MİLYON TL'YE SATILIYOR

Türkiye'de ortalama 7 milyon TL'ye satılan aracını ekspere götüren bir vatandaş, boyalı yerlerini ve değişenlerini öğrendi. Ancak içine sinmedi. Aracını daha detaylı inceleme yapan bir başka ekspere götüren vatandaş, ekperle birlikte hayatının şokunu yaşadı.

1

3 FARKLI ARAÇTAN BİRLEŞTİRMİŞLER

Ultra lüks aracın her yerini inceleyen ekspertiz, söz konusu arabanın 3 farklı araçtan birleştirildiğini ortaya çıkardı.

2

USTANIN ÇORABI ÇIKTI

Yapılan işlemleri ve kaynak noktalarını tek tek gösteren ekspertiz, gördüğü çorapla da şaşkına döndü.

CORAP

" USTAM ÇORABIN EMİN ELLERDE"

Kaynak yapılan yerlerden birinde çıkan çorabı gösteren eskpertiz "Ustamın kaybolan çorabını da bulduk. Ustam çorabın emin ellerde" dedi.

3

Sosyal medyada hızla yayılan video görüntüsü gündem yarattı, adeta viral oldu.

4

Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar adeta uçtu Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar adeta uçtu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araba alacaklara önemli çağrı geldi! 30 bin liralık...Araba alacaklara önemli çağrı geldi! 30 bin liralık...
Dolarda dengeler değişiyor! Tahminler artık daha temkinli…Dolarda dengeler değişiyor! Tahminler artık daha temkinli…
İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu! İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Otomobil eksper

En Çok Okunan Haberler

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? EYT ile birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu! İşte cevabı…

Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? EYT ile birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu! İşte cevabı…

Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi!

Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi!

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.