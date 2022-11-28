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Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… Fiyatlar 6 kat arttı, araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı! SEDDK harekete geçti

28.11.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahibi olmanın maliyeti her geçen gün artıyor! Araç kaskosunda poliçe bedelleri 5-6 kat artarken, zorunlu trafik sigortası ise ikiye katlanmış durumda. Zorunlu trafik sigortası yaptırmak isteyen araç sahipleri tavan fiyat uygulaması nedeniyle şirketlerin linkleri kapattığını iddia etti. Bu durum üzerine SEDDK harekete geçti. Yapılan açıklamada, “Tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır” denildi.

Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… Fiyatlar 6 kat arttı, araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı! SEDDK harekete geçti

Otomobil ve yedek parça fiyatlarındaki artış kasko ve zorunlu trafik sigortası fiyatlarını son bir yılda neredeyse 2 katına çıkardı. Otomobil fiyatlarının artması ile birlikte otomobil ekspertiz kontrolü de 3 bin liraya dayandı. Geçen sene 2 bin 600 TL’ye olan trafik sigortası ve kaskonun, bu sene en ucuzunun 6 bin 800 TL’ye çıktığı belirtiliyor. Tavan fiyat uygulamasına rağmen araç sahipleri '500 lira ödediğimiz sigorta 2 bin lirayı aştı' tepkisini gösterdi. Bu sebeplerle çoğu kişinin de kasko yaptırmaktan kaçındığı ifade ediliyor.

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‘ZORUNLU POLİÇEYİ YAPTIRACAK FİRMA YOK’ İDDİASI

Araç değerlerindeki hasar maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle bazı şirketlerin ise zorunlu trafik sigorta poliçesi düzenlemediği veya yüksek teklif verdiği yolundaki şikâyetler son günlerde arttı. Zorunlu trafik sigortası için teklif şirketlerden teklif alamadıklarını belirten vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

Karar’da yer alan haberde bir vatandaş, “Aracımın sigortası bitmek üzere teklif almak için aracımın bilgilerini doğru girdiğim halde alışılmadık bir hata oluştu bilgisi gelmektedir. Teklif alamamaktayım üç dört gündür uğraşmaktayım ama site düzelmemektedir” dedi.

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Sigorta şirketlerine yönelik artan bu şikâyetler üstüne, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) konuya dair gerekli incelemelerin yapıldığını duyurarak, “Tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır” açıklamasını yapmıştı.

‘YEDEK PARÇA FİYATI ÇOK ARTTI DEDİLER’

Bir şikâyet platformunda mağduriyetini belirten vatandaş geçen sene 1.600 liraya yaptırdığı kaskonun bu yıl 13 bin TL’ye çıktığını belirterek, “Zar zor başka firmaya 6 bin 750 liraya yaptırdım. Arkadaşım ana merkezi aradı, yedek parça fiyatları çok arttı diyorlar” ifadelerini kullandı.

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Başka bir vatandaş ise sigorta şirketlerin artık trafik sigortası bile yapmamaya başladıklarını ifade ederek, “2017 model otomobilime geçen yol 2 bin 500 TL ödediğim kasko için minimum 35 bin TL teklif geldi” dedi.

ARAÇ SAHİPLERİNİN YARISI KASKO YAPTIRMAYACAĞINI SÖYLÜYOR

İkinci el araç ilan platformu arabam.com, otomobil sahiplerinin araç kaskoları ile ilgili düşüncelerini ve davranışlarını ortaya koyan bir çalışma yaptı. Kasım ayında 907 kişinin dahil olmasıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 52,5’i kasko yaptırmayacağını söylerken, yüzde 47,5’i kasko yaptıracağını söylüyor.

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YOLLARDAKİ ARAÇLARIN 5’TE BİRİNİN TRAFİK SİGORTASI BİLE YOK

Öte yandan Türkiye’de zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yapanların oranı yaklaşık yüzde 75 civarında. Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerinden yararlanarak hazırladığı bir analize göre sigorta ve kasko primlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı. 25 milyon 920 bin motorlu kara taşıtından 5 milyon 277 bin tanesinin zorunlu trafik sigortası yok. Kabaca hesaplanırsa bu tüm araçların beşte birine denk geliyor. 2022 yılının ilk 7 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 671 adet artarken zorunlu trafik sigortasında 425 bin ve kaskoda ise sadece 290 bin adet artış yaşanmış.


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SEDDK Ekspertiz kasko trafik sigortası

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