Elektrikli araç devi BYD tarihinin en büyük geri çağırmasını başlattı! 115 binden fazla araç servise gidiyor

Çinli elektrikli araç devi BYD, tarihinin en büyük geri çağırma kararını aldı. Şirket, tasarım kusurları ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle 115 binden fazla aracını servise çağıracağını açıklarken, bu rakam BYD’nin son bir yılda geri çağırdığı araç sayısını 200 binin üzerine taşıyarak kalite kontrol süreçlerine ilişkin endişelere yol açtı.

Cansu Akalp

Çinli otomobil üreticisi BYD, 115 binden fazla aracını geri çağırarak, tarihinin en büyük geri çağırma kararına imza attı. Geri çağırmanın sebebi, 2015-2022 yılları arasında üretilen Tang serisi ve Yuan Pro'nun, tasarım kusurları ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri olduğu öğrenildi.

BATARYA PROBLEMİ!

Çin'in piyasa düzenleyicisi Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan açıklamaya göre, BYD Tang serisi SUV'de 44 bin 535 adetlik bir geri çağırma planlıyor. Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen bu araçlarda, bazı bileşenlerdeki tasarım hatalarının işlev bozukluklarına yol açabileceği tespit edildi.

Ayrıca şirket, Şubat 2021 – Ağustos 2022 döneminde üretilen 71 bin 248 Yuan Pro elektrikli aracı da batarya montajındaki üretim sorunları nedeniyle geri çağıracak.

BYD, Ocak ayında 6 bin 843 Fangchengbao Bao 5 hibrit SUV modelini yangın riski gerekçesiyle geri çağırmıştı. Bundan önce, Eylül 2024'te ise direksiyon kontrol ünitesindeki üretim hatası nedeniyle yangın riski taşıyan yaklaşık 97 bin Dolphin ve Yuan Plus elektrikli araç servise alınmıştı.

1 YILDA 200 BİNDEN FAZLA ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI!

Son kararla birlikte BYD, bir yıl içinde toplamda 200 binden fazla aracını geri çağırmış oldu. Uzmanlar, şirketin hızlı büyümesine rağmen kalite kontrol süreçlerinde yaşanan sorunların giderek daha görünür hale geldiğine dikkat çekiyor.

