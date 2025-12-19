FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda 37 bini aştı

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, kasımda önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 37 bin 473'e çıktı. Kasımda elektrikli araçların tükettiği elektriğin yüzde 61,7'si yeşil şarj istasyonlarından sağlandı.

Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda 37 bini aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kasım ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, kasımda önceki aya göre yüzde 3,3 artışla 2 bin 789 megavat oldu.

Kasımda şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 50 milyon 280 bin 931 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 61,7'sine denk gelen 31 milyon 34 bin 943 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken geri kalan 19 milyon 245 bin 988 kilovatsaatlik tüketim de diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

TÜKETİMDE İLK SIRA İSTANBUL'UN

Tüketimde ilk sırayı 14 bin 816 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 7 bin 716 megavatsaatle Ankara ve 2 bin 600 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yaklaşık yüzde 3,3 artarak 37 bin 473'ye çıktı. Soket sayısı, ekimde 36 bin 280 olarak kayıtlara geçmişti.

Kasımda AC şarj soket sayısı yüzde 3,6 artışla 21 bin 422'ye, DC şarj soket sayısı da yüzde 2,9 artarak 16 bin 51'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 20 bin 677, DC şarj soket sayısı ise 15 bin 603 olarak kaydedilmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankalardan beklenen hamle geldi! Son 2,5 yılın en düşük faizi görüldüBankalardan beklenen hamle geldi! Son 2,5 yılın en düşük faizi görüldü
Meclis önünde grev gerginliğiMeclis önünde grev gerginliği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.