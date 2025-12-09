FİNANS

Elektrikli araçlar için yeni düzenleme: İndirimin önü açılacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç şarj hizmeti tarifelerinde esnek fiyatlandırmaya imkan sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Taslak düzenlemeye göre, şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırmaya geçilerek şirketlerin belirli saatlerde ve belirli konumlarda indirim yapabilmesinin önü açılacak.

Elektrikli araç şarj tarifelerinde "esnek fiyatlandırma" çalışmaları hızlandırıldı! EPDK'den yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye'de şarj altyapısının daha güçlü, erişilebilir ve kullanıcı dostu olması amacıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapılacak. Bu çerçevede hazırlanan taslak düzenlemeye göre, şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırmaya geçilerek şirketlerin belirli saatlerde ve belirli konumlarda indirim yapabilmesinin önü açılacak.

Elektrikli araçlar için yeni düzenleme: İndirimin önü açılacak 1

Düzenlemeyle, rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulması ve kullanıcıların daha avantajlı koşullara erişmesi hedefleniyor.

Lisanslı şirketlerin belirli bir soket kapasitesine ve coğrafi yaygınlığa sahip olması zorunlu hale gelirken, mevcut işletmeler için bir yıllık uyum süresi öngörülüyor.

Elektrikli araçlar için yeni düzenleme: İndirimin önü açılacak 2

Ayrıca, mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından da işletilebilmesine olanak tanınarak özellikle yoğun dönemlerde ve acil ihtiyaçlarda erişilebilir bir alternatif sunuluyor.

Ortak ağ (roaming) uygulamalarına ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi de düzenlemenin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Düzenlemeye göre, şirketler arasındaki roaming sözleşmeleri Kuruma bildirim kapsamında yapılacak.

Elektrikli araçlar için yeni düzenleme: İndirimin önü açılacak 3

ÖDEME İMKANLARINI GENİŞLETEN DÜZENLEME

Kullanıcıların ödeme imkanlarını genişleten bir diğer düzenlemeyle 1 Temmuz 2026'dan sonra otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC (hızlı şarj) istasyonlarında en az 1 kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale geliyor.

Verimlilik ve kaynak kullanımı açısından batarya doluluğu yüzde 85'in üzerine çıkan araçlarda şarj işleminin sonlandırılabilmesi mümkün hale gelirken, güç yönetimi uygulamalarına yasal zemin sağlanarak şebeke kapasitesinin verimli kullanılması ve kullanıcıların doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Elektrikli araçlar için yeni düzenleme: İndirimin önü açılacak 4

Hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımak isteyen EPDK, çağrı merkezi kurulmasını veya işletilmesini zorunlu kılarak kullanıcı desteğini güçlendirmeyi hedefliyor. Şarj hizmetinde kullanılan yazılım sistemleri için ISO 27001 sertifikası şartı getirilirken, istasyonlarda şarj ağı işletmecisinin ve istasyon işletmecisinin marka kullanımına imkan verilecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SUNMASI BEKLENİYOR

EPDK'nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümüne güçlü katkı sunması, sektöre dinamizm kazandırması ve tüketicilerin daha kaliteli bir hizmete erişmesini sağlaması bekleniyor.

Taslak, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından Kurul değerlendirmesiyle birlikte yürürlüğe girecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

