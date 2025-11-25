Elektrikli otomobiller cep yakabilir! 'Yüzde 50' tahmini tüm senaryoyu değiştirdi

Elektrikli otomobiller daha mı pahalı olacak? sorusu bir anda otomotiv piyasasında dalga dalga yayıldı. JPMorgan ve Goldman Sachs'ın petrol fiyatlarıyla ilgili yaptığı son tahmin sonrası tüm senaryolar değişirken, olası büyük düşüşün kaçınılmaz olarak elektrikli otomobil piyasasını etkileyeceği belirtiliyor. Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde elektrikli araçlar daha pahalı hale gelip, cep yakabilir.

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ TAHMİNİ GELDİ

NTV'de yer alan habere göre; uluslararası ham petrol göstergesi Brent’in 2027’ye kadar varil başına 30 dolar seviyelerine gerileyebileceği öngörülürken; JP Morgan’ın X platformunda paylaşılan tahminine göre, piyasadaki arz fazlası fiyatları aşağı çekebilir.

PİYASALAR BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE ODAKLANDI

Brent fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 14 düşerek pazartesi günü 62,59 dolar seviyesinde dengelendi. Piyasa, Ukrayna’da barış görüşmelerinden gelecek haberlere odaklanmış durumda.

FİYATLARI AŞAĞI ÇEKEBİLİR

ABD ve Ukrayna’nın pazar günü Cenevre’de yaptığı görüşmeler "son derece verimli" olarak nitelendirildi ve taraflar yeni bir barış planı üzerinde yoğun çalışmayı sürdürme konusunda anlaştı. Analistler, olası bir barışın Rusya’ya yönelik bazı yaptırımların gevşetilmesine yol açabileceğini ve bunun enerji fiyatlarını aşağı çekebileceğini belirtiyor.

"YATIRIMCILARIN ŞU ANDA PETROLÜ 'SHORT'LAMASI GEREK"

Goldman Sachs ise ABD göstergesi WTI’nin 2026’da ortalama 53 dolar olacağını öngörüyor. Banka, gelecek yıl piyasada günlük ortalama 2 milyon varillik arz fazlası oluşacağını, bunun da fiyatları daha da aşağı çekeceğini ifade etti. Goldman Sachs küresel emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven, yatırımcıların şu anda petrolü “short”laması gerektiğini söyledi.

40 DOLARIN ALTINA İNER Mİ?

Struyven, 2026’nın mevcut büyük arz dalgasının son yılı olacağını, 2027’de ise piyasanın yeniden dengelenmesinin beklendiğini vurguladı. Buna rağmen birçok analist, fiyatların 40 doların altına inmesini olası görmüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da düşüş olması bekleniyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı petrol fiyatları ve rafineri çıkış fiyatlarına göre belirleniyor. Petroldeki düşüşün rafineri fiyatlarına da olumlu yansıması ve akaryakıt pompa fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER DAHA MI PAHALI OLACAK?

Petrol fiyatlarının yüzde 50 oranında düşmesi halinde, elektrikli otomobillerini ev harici şarj noktalarında şarj edenler, benzin ve dizel otomobilden daha fazla enerji ücreti ödeyebilir.