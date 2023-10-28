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Elektrikli araçlar yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı: 20 bin dolar oldu

28.10.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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İthalatta gözetim uygulaması kapsamında söz konusu araçlar için kullanılan redresörlere yönelik birim gümrük kıymeti adet başına 20 bin dolar, invertörlere yönelik adet başına 1000 dolar oldu. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Elektrikli araçlar yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı: 20 bin dolar oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrikli araçlarda kullanılan redresöre yönelik birim gümrük kıymeti adet başına 20 bin dolar, invertöre yönelik birim gümrük kıymeti adet başına 1000 dolar oldu.

Söz konusu birim gümrük kıymetinin altındaki eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.

6 AY GEÇERLİ OLACAK

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan "e-Hizmetler" ve "e-İşlemler" altındaki "İthalat Belge İşlemleri" bölümündeki "e-İmza Uygulamalarına Giriş" kısmında elektronik imza ile yapılacak. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvurulabilecek.

Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel de yapılabilecek. Gözetim belgeleri 6 ay geçerli olacak. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.


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Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil

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