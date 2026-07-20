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Elektrikli araçların şarj tüketimi yılın ilk yarısında arttı

Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 artarak 392 bin 252 megavatsaate ulaştı.

Elektrikli araçların şarj tüketimi yılın ilk yarısında arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç kullanımındaki artışa paralel olarak Türkiye genelindeki şarj istasyonlarının kullanım yoğunluğu da yükseldi.

Bu yılın ilk yarısında, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi şirketler tarafından işletilen istasyonlarda 15 milyon 408 bin 578 şarj işlemi gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde toplam şarj süresi 17 milyon 569 bin 444 saate ulaşırken, şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi 392 bin 252 megavatsaat, şarj hizmeti sunumu kapsamında kurulu şarj noktası 45 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ilk yarısında 7 milyon 838 bin 168 şarj işlemi gerçekleştirilmiş, toplam şarj süresi 7 milyon 400 bin 977 saat ve elektrik tüketimi 154 bin 723 megavatsaat olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde şarj işlemi sayısı yüzde 96,6, toplam şarj süresi yüzde 137,4 ve şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi yüzde 153,5 arttı.

ŞARJ NOKTASI SAYISI 45 BİN 660'A ULAŞTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki hızlı genişlemenin devam ettiğini belirtti.

EPDK'nin yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın oluşturulmasına yönelik düzenlemeleri kapsamında şarj ağı işletmecilerinin yatırımlarını sürdürdüğünü aktaran Öz, Türkiye genelinde 2024 başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısının 2025 başında 26 bin 462'ye yükseldiğini bildirdi.

Şarj noktası sayısının 45 bin 660'a ulaştığını belirten Öz, bunların 19 bin 903'ünün doğru akım (DC), 25 bin 731'inin alternatif akım (AC), 26'sının ise mobil şarj noktası olduğunu ifade etti.

Öz, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatlarına EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden anlık olarak ulaşabildiğini kaydetti.

Elektrikli araç pazarındaki hızlı gelişmeye paralel olarak şarj ağının ülke genelindeki coğrafi kapsayıcılığını genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Öz, "Şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması, Kurumumuzun önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç
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