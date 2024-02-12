Elektrikli otomobil kararının ilk etkileri! O modellerin satılamayacağı iddia edilmişti: Dev markalar bir bir açıkladı

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden otomotivde, tehlike çanları çalıyor. Avrupa’dan yeni bir marka yatırımı çekemeyen Türk otomotiv sanayisi, üretim gücünü korumak için umut bağladığı Çinli otomotiv üreticilerinden de ilk kötü haberi aldı.

Ekonomi Gazetesi’nden Aysel Yücel’in aktardığı bilgiye göre, Türkiye’de yatırım yapması için kamu nezdinde yoğun temasların yürütüldüğü Çinli markalardan biri olan Great Wall, geçen perşembe ülkedeki yatırım kararını askıya aldığını bildirdi.

SIK DEĞİŞEN REGÜLASYONLAR GREAT WALL’DA KARARI ETKİLEDİ

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Çin’den ithal edilen araçlara çeşitli ek vergiler getiren hükümet, son olarak yayımladığı bir tebliğ ile bu ülkeden gelen elektrikli araçlara 7 farklı bölgede en az 20 servis noktası kurma zorunluluğu gibi bir takım şartlar ortaya koymuştu. Bu kararda sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

Yatırım yapmayı planlayan Chery, Skywell ve MG gibi diğer markalar görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu markalar davet aldıkları Avrupa ülkeleri yerine Türkiye’ye yatırım yapmak için “garanti” ve cazip teşvikler bekliyor. Yıl sonunda yüzde 35 daralmanın öngörüldüğü sektörde, üretim ve ihracatta ise düşüş şimdiden başladı.

NETA U TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU

Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın elektrikli araç ithalatına ilişkin aldığı karar sonrası birçok marka ve model için Türkiye kapısının kapanma riski olduğu dile getirilmişti. Onlardan biri de elektrikli araç üretiminde dünyadaki ilk 10 üretici arasında yer alan Hozon Neta’nın Neta U, Neta GT, Neta AYA modelleriydi. Ancak Hozon Neta, Neta U modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı.

“YENİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA SAHA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR”

İstanbul Kağıthane’deki GRS Automobility tesisiyle ilk showroomun kapılarını açan markanın yakın zamanda duyurulan kompakt SUV modeli de satışa sunuldu. Markaya dair önemli bilgiler veren GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, hayata geçirilen yeni yönetmelik kapsamında sahadaki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtirken, “Hozon Neta, global stratejileri çerçevesinde, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapacak. Büyük Avrupa pazarı için ülkemiz, güçlü bir üretim üssü olarak değerlendiriliyor ve üretim yatırım konusunda önemli bir aday olarak görülüyor” dedi.







