Elektrikli otomobil satışları küresel olarak yüzde 21 arttı

Tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları, Temmuz ayında yıllık yüzde 21 arttı.

Pazar araştırma şirketi Rho Motion Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, bu artış Çin'in bu yılki en güçlü büyümesi ve Avrupa'daki talebin düşmesine rağmen gerçekleşti.

Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Avrupa Birliği'nde Çinli SAIC Motor Corp'un sahibi olduğu MG Motor'un yeni bir adım attığını ve Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan geçici tarifelerden en fazla etkilenecek markalardan biri olacağını söyledi.

Berlin fabrikasında üretim yapan Tesla ve Avrupa'da üretime hazırlanan Çinli BYD gibi üreticiler için kıtadaki gümrük vergilerinin etkisinin daha az olacağı tahmin ediliyor.

Rho Motion verileri, tamamen elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit (PHEV) araçların küresel çapta Temmuz ayında 1.35 milyon adet satış rakamına ulaştığını gösteriyor.

AVRUPA KÜÇÜLÜRKEN, KUZEY AMERİKA BÜYÜYOR

Bu rakamın 880 bin adedi Çin'de gerçekleşirken, Çin'in elektrikli otomobil pazarının 1 yıl içinde yüzde 31 büyüdüğü belirtiliyor.

2024'ün ilk yedi ayında Çin'de satılan PHEV'ler ise geçen yıla göre yüzde 70 artış göstermiş durumda.

Avrupa'da ise elektrikli araç pazarı Temmuz ayında 2023 yılı rakamlarına göre yüzde 7.8 düşüş gösterdi.

Avrupa'nın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Almanya'da Ocak-Temmuz döneminde satışlar yüzde 12 düştü. ABD ve Kanada'da ise elektrikli araç satışları Temmuz ayında yüzde 7,1 arttı.

Yılın ilk 7 ayında Türkiye'de ise Ocak-Temmuz döneminde, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 130 arttı.

Hibrit otomobil satışları da bu dönemde yüzde 50'ye yükseldi.

Avrupa Birliği, Temmuz ayında Çin'de üretilen elektrikli otomobil ithalatına ek gümrük vergileri getirdi. AB, BYD'ye yüzde 17,4, Geely'ye yüzde 19,9 ve SAIC'e yüzde 37,6 oranında vergi uygulanacağını bildirdi.