Elon Musk Twitter'dan açıkladı! Tesla'da heyecanlandıran gelişme: Önemli bir aşamaya daha geçildi

Elektrikli otomobil denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden biri olan Tesla, önemli bir aşama daha kaydetti. Özellikle geliştirdiği tam otonom sürüş özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Tesla hakkındaki heyecan verici o gelişmeyi, Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk Twitter'dan paylaştı. Musk'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Elon Musk'ın heyecanlandıran Tesla açıklaması...

ELON MUSK'TAN HEYECANLANDIRAN TESLA DUYURUSU

Tesla, tam otonom sürüş özelliği olan Full Self Driving'in beta erişimini Kuzey Amerika'ya genişletti. Elon Musk, Tesla'nın tam otonom sürüş özelliğinin beta seçeneğinin Kuzey Amerika'da kullanıma açıldığını açıkladı. Musk, "Tesla'nın FSD Beta sürümü, bu seçeneği satın aldığınızı varsayarak Kuzey Amerika'da araç ekranından talep eden herkes tarafından kullanılabilir." dedi.

Otopilot ve buna bağlı olan FSD yazılımı, son yıllarda çoğu ölümcül olan bir dizi Tesla kazasının ardından düzenleyici kuruluşların incelemesine girdi. Endişelere rağmen, bedelini ödemiş herhangi bir sürücü, Kuzey Amerika'dan FSD yazılımına artık erişebilecek.

Elon Musk, yaptığı paylaşımda önemli bir dönüm noktasına ulaşan Tesla Autopilot ve yapay zeka ekibini de tebrik etti.

