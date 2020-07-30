FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. En az yakan otomobiller hangisi? Az yakıt harcayan arabalar hangisi?

En az yakan otomobiller hangisi? Az yakıt harcayan arabalar hangisi?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Yakıt fiyatlarının arttığı şu günlerde otomobil alacakların en çok dikkat ettiği konulardan birisi de en az yakan otomobiller hangisi sorusunun cevabı oldu. Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte otomobil alacakları heyecan sardı. Az yakıt harcayan arabalar hangisi araştırması yapan ve faizler yükselmeden otomobil almak isteyen vatandaşlarımız için, en az yakıt harcayan arabalar listesini hazırladık. İşte yakıt cimrisi, az yakıt harcayan araçlar...

En az yakan otomobiller hangisi? Az yakıt harcayan arabalar hangisi?

Taşıt kredisi fazi oranları düşmüşken otomobil almak isteyen ve fırsatı kaçırmak itemeyen vatandaşlarımızın merak ettiği konulardan birisi de otomobil alırken nelere dikkat edileceği. Vatandaşlar tarafından genelde en az yakıt harcayan arabalarda dizel yakanlar tercih ediliyordu. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatandaşlar, az yakıt harcayan benzinli otomobillere de yöneldi. Özellikle yakıt fiyatlarının yükseldiği şu dönemde daha az yakıt harcayan araba almak isteyenler için, en az yakan arabalar listesini derledik.

En az yakan otomobiller hangisi?

Teknolojinin sürekli gelişmesi özellikle yeni nesil teknolojinin hayatımızın her yerinde olması birçok açıdan fayda sağlamaya devam ediyor. Özellikle otomobil alırken en az yakıt harcayan otomobiller arasında seçim yapılıyordu. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte otomobil almak isteyen tüketiciler "en az yakıt harcayan araçlar hangisi, en az yakan arabalar listesi" aramaları yaparak, daha ekonomik bir araç seçmeye çalışıyor. Size cüzdan dostu, yakın cimrisi, en az yakan arabaların listesini derledik...

Az yakıt harcayan arabalar listesi

volkswagen

Volkswagen'in en az yakıt harcayan modeli hangisi?

Volkswagen'in en az yakın harcayan modeli ise 3.1 litre ile Volkswagen Polo oldu.

audi logo

Audi'nin en az yakıt tüketen arabası hangisi?

Audi 'nin en az yakıt harcayan iki modeli var. Birisi Audi A1 Sportback oldu ve 4 litre harcıyor. Diğeri ise Audi A3 oldu, 3.8 litre harcıyor.

citroen

Citroen'in en az yakıt tüketen modeli hangisi?

Citroen'in en az yakıt harcayan araçlarrından birisi 4.2 litre ile Citroen C, diğeri de 3.5 litre ile Citroen C4 Cactus oldu.

fiat logo

Fiat'ın en az yakıt harcayan modeli hangisi?

Fiat'ın en az yakıt harcayan otomobili ise 3.9 litre ile Fiat Panda oldu.

hyundai

Hyundai'ın en az yakıt tüketen arabası hangisi?

Hyundai'ın en az yakıt harcayan otomobili ise 4.7 litre ile Hyundai i10 oldu.

nissan

Nissan'ın en az yakan otomobili hangisi?

En az yakıt tüketen otomobiller listesine Nissan iki modeli ile giriş yaptı. 4.3 litre harcamasıyla Nissan Micra ve 3.6 litre harcamasıyla Nissan Note listeye girdi.

opel astra

Opel'in en az yakıt harcayan arabası hangisi?

Opel'in az yakıt harcayan modeli ise 3.7 litre Opel Astra oldu.

peugeot

Peugeot'ın en az yakan otomobili hangisi?

Peugeot 208 ise 3.4 litre harcamayla listeye girdi.

reneult logo

Renault'un en az yakıt tüketen aracı hangisi?

Renault Clio ise 3.6 litre harcamayla az yakıt tüketenler listesine girdi.

seat

Seat'ın en az yaka.n otomobili hangisi?

Seat'ın Ibiza modeli 4.4 litre yakarak az yakıt tükettiğini kanıtladı.

skodaa

Skoda'nın en az yakan otomobili hangisi?

Skoda'nın en az yakıt tüketen otomobili ise 3.7 litre ile Skoda Octavia oldu.

toyota logo

Toyota'nın en az yakıt tüketen otomobili hangisi?

Toyota'nın en az yakıt harcayan arabası ise Toyota Yaris oldu. Toyota Yarıs 3.6 litre yakmasıyla tüketicilerin göz bebeği oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar?En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar?
Hangi miraslardan vergi alınıyor?Hangi miraslardan vergi alınıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

Altında tırmanış sürüyor mu?

Altında tırmanış sürüyor mu?

Mısır alım fiyatları açıklandı

Mısır alım fiyatları açıklandı

1200 hakim ve savcı alınacak!

1200 hakim ve savcı alınacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

Uygun fiyatlı sıfır araçlar 2020! En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar?

En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar?

İcradan güncel satılık ilanlar! İcradan satılık en uygun ev ve araba ilanları! İstanbul, İzmir, Ankara icradan ilanlar!

Ev ve araba alacaklar dikkat! İcradan güncel satılık ilanlar

MTV ödemesi son gün yaklaşıyor! MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

MTV ödemesi son gün yaklaşıyor!

Sıfır km otomobile verilen Yeşil Işık Taşıt Kredisi nedir, başvuru şartları neler? Otomobil alacaklara 3 ay erteleme ile 0.89 faizli kredi!

Sıfır km otomobile verilen Yeşil Işık Taşıt Kredisi nedir, başvuru şartları neler?

Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı? Hangi bankalar otomobil kredisi kampanyalarını değiştirdi?

Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.