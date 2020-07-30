En az yakan otomobiller hangisi? Az yakıt harcayan arabalar hangisi?

Taşıt kredisi fazi oranları düşmüşken otomobil almak isteyen ve fırsatı kaçırmak itemeyen vatandaşlarımızın merak ettiği konulardan birisi de otomobil alırken nelere dikkat edileceği. Vatandaşlar tarafından genelde en az yakıt harcayan arabalarda dizel yakanlar tercih ediliyordu. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatandaşlar, az yakıt harcayan benzinli otomobillere de yöneldi. Özellikle yakıt fiyatlarının yükseldiği şu dönemde daha az yakıt harcayan araba almak isteyenler için, en az yakan arabalar listesini derledik.
Teknolojinin sürekli gelişmesi özellikle yeni nesil teknolojinin hayatımızın her yerinde olması birçok açıdan fayda sağlamaya devam ediyor. Özellikle otomobil alırken en az yakıt harcayan otomobiller arasında seçim yapılıyordu. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte otomobil almak isteyen tüketiciler "en az yakıt harcayan araçlar hangisi, en az yakan arabalar listesi" aramaları yaparak, daha ekonomik bir araç seçmeye çalışıyor. Size cüzdan dostu, yakın cimrisi, en az yakan arabaların listesini derledik...
Volkswagen'in en az yakın harcayan modeli ise 3.1 litre ile Volkswagen Polo oldu.
Audi 'nin en az yakıt harcayan iki modeli var. Birisi Audi A1 Sportback oldu ve 4 litre harcıyor. Diğeri ise Audi A3 oldu, 3.8 litre harcıyor.
Citroen'in en az yakıt harcayan araçlarrından birisi 4.2 litre ile Citroen C, diğeri de 3.5 litre ile Citroen C4 Cactus oldu.
Fiat'ın en az yakıt harcayan otomobili ise 3.9 litre ile Fiat Panda oldu.
Hyundai'ın en az yakıt harcayan otomobili ise 4.7 litre ile Hyundai i10 oldu.
En az yakıt tüketen otomobiller listesine Nissan iki modeli ile giriş yaptı. 4.3 litre harcamasıyla Nissan Micra ve 3.6 litre harcamasıyla Nissan Note listeye girdi.
Opel'in az yakıt harcayan modeli ise 3.7 litre Opel Astra oldu.
Peugeot 208 ise 3.4 litre harcamayla listeye girdi.
Renault Clio ise 3.6 litre harcamayla az yakıt tüketenler listesine girdi.
Seat'ın Ibiza modeli 4.4 litre yakarak az yakıt tükettiğini kanıtladı.
Skoda'nın en az yakıt tüketen otomobili ise 3.7 litre ile Skoda Octavia oldu.
Toyota'nın en az yakıt harcayan arabası ise Toyota Yaris oldu. Toyota Yarıs 3.6 litre yakmasıyla tüketicilerin göz bebeği oldu.
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