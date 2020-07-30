En az yakan otomobiller hangisi? Az yakıt harcayan arabalar hangisi?

Taşıt kredisi fazi oranları düşmüşken otomobil almak isteyen ve fırsatı kaçırmak itemeyen vatandaşlarımızın merak ettiği konulardan birisi de otomobil alırken nelere dikkat edileceği. Vatandaşlar tarafından genelde en az yakıt harcayan arabalarda dizel yakanlar tercih ediliyordu. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatandaşlar, az yakıt harcayan benzinli otomobillere de yöneldi. Özellikle yakıt fiyatlarının yükseldiği şu dönemde daha az yakıt harcayan araba almak isteyenler için, en az yakan arabalar listesini derledik.

En az yakan otomobiller hangisi?

Teknolojinin sürekli gelişmesi özellikle yeni nesil teknolojinin hayatımızın her yerinde olması birçok açıdan fayda sağlamaya devam ediyor. Özellikle otomobil alırken en az yakıt harcayan otomobiller arasında seçim yapılıyordu. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte otomobil almak isteyen tüketiciler "en az yakıt harcayan araçlar hangisi, en az yakan arabalar listesi" aramaları yaparak, daha ekonomik bir araç seçmeye çalışıyor. Size cüzdan dostu, yakın cimrisi, en az yakan arabaların listesini derledik...