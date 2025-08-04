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En çok satan otomobiller belli oldu, bir marka dikkat çekti! Renault, Toyota, Volkswagen, BYD, Fiat, Tesla...

Temmuz ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, Temmuz ayında en çok satan otomobil markalarında 10 bin 76 adet ile Renault ilk sırada, 6 bin 869 adet ile Fiat ikinci sırada, 5 bin 709 adet ile Volkswagen üçüncü sırada yer aldı.

En çok satan otomobiller belli oldu, bir marka dikkat çekti! Renault, Toyota, Volkswagen, BYD, Fiat, Tesla...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715 bin 695 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 adet oldu.

En çok satan otomobiller belli oldu, bir marka dikkat çekti! Renault, Toyota, Volkswagen, BYD, Fiat, Tesla... 1

ODMD verilere göre, yılın ilk 7 aylık döneminde Renault toplam 64 bin 578 adet satışla zirvedeki yerini korudu. Toyota, yılın ilk 7 ayında 42 bin 155 adet satışla ikinci sırada yer alırken, Volkswagen 42 bin 43 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde en çok dikkat çeken büyüme BYD’den geldi.

En çok satan otomobiller belli oldu, bir marka dikkat çekti! Renault, Toyota, Volkswagen, BYD, Fiat, Tesla... 2

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA

  • Renault 64 bin 578 adet
  • Toyota 42 bin 155 adet
  • Volkswagen 42 bin 43 adet
  • Fiat 40 bin 473 adet
  • Hyundai 35 bin 658 adet
  • Peugeot 34 bin 66 adet
  • BYD 29 bin 284 adet
  • Opel 24 bin 797 adet
  • Skoda 23 bin 359 adet
  • Citroen 22 bin 533 adet

En çok satan otomobiller belli oldu, bir marka dikkat çekti! Renault, Toyota, Volkswagen, BYD, Fiat, Tesla... 3

Markalar sıralamasında 10 bin 76 adetle geçen yılın Temmuz ayına göre satışlarını yüzde 57,39 oranında artıran Renault yine ilk sırada yer alırken, 6 bin 869 adetle Fiat ikinci, 5 bin 709 adetle Volkswagen üçüncü ve 5 bin 660 adetle Toyota dördüncü oldu.

En çok satan otomobiller belli oldu, bir marka dikkat çekti! Renault, Toyota, Volkswagen, BYD, Fiat, Tesla... 4

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA

  • Renault 10 bin 76 adet
  • Fiat 6 bin 869 adet
  • Volkswagen 5 bin 709 adet
  • Toyota 5 bin 660 adet
  • Hyundai 5 bin 215 adet
  • Tesla 4 bin 706 adet
  • Opel 4 bin 268 adet
  • Peugeot 4 bin 211 adet
  • Citroen 3 bin 932 adet
  • BYD 3 bin 783 adet

İHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Araç Otomobil araba
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