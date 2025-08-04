En çok satan otomobiller belli oldu, bir marka dikkat çekti! Renault, Toyota, Volkswagen, BYD, Fiat, Tesla...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715 bin 695 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 adet oldu.
ODMD verilere göre, yılın ilk 7 aylık döneminde Renault toplam 64 bin 578 adet satışla zirvedeki yerini korudu. Toyota, yılın ilk 7 ayında 42 bin 155 adet satışla ikinci sırada yer alırken, Volkswagen 42 bin 43 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde en çok dikkat çeken büyüme BYD’den geldi.
Markalar sıralamasında 10 bin 76 adetle geçen yılın Temmuz ayına göre satışlarını yüzde 57,39 oranında artıran Renault yine ilk sırada yer alırken, 6 bin 869 adetle Fiat ikinci, 5 bin 709 adetle Volkswagen üçüncü ve 5 bin 660 adetle Toyota dördüncü oldu.
İHA
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