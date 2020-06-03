En çok satan otomobiller belli oldu!( Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mayıs sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 183.095 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 21,7 oranında artarak 146.528 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,9 artarak 36.567 adede ulaştı.
İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
En çok onlar tercih edildi
LAMBORGHINI
7 adet satıldı
ALFA ROMEO
19 Adet satıldı
SMART
41 adet satış gerçekleşti
SSANGYONG
175 adet satıldı
LAND ROVER -
737 adet satıldı
MITSUBISHI
898 adet satıldı
MERCEDES-BENZ
6266 adet satıldı
HYUNDAI
6945 adet satıldı
CITROEN
7539 adet satıldı
PEUGEOT
14479 adet satıldı
FORD
19 bin 015 adet satıldı
VOLKSWAGEN
19 bin 294 adet
Fiat
24 bin 946 adet satıldı
İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
RENAULT: 25.036 (24.211 + 825) FIAT: 24.946 (15.981 + 8.965) VW: 19.294 (15.441 + 3.853)
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