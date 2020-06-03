En çok satan otomobiller belli oldu!( Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mayıs sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 183.095 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 21,7 oranında artarak 146.528 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,9 artarak 36.567 adede ulaştı.

İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...