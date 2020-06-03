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En çok satan otomobiller belli oldu!( Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mayıs sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 183.095 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mayıs sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 183.095 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 21,7 oranında artarak 146.528 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,9 artarak 36.567 adede ulaştı.

İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

En çok onlar tercih edildi

ASTON MARTIN

ASTON MARTIN
6 adet

BENTLEY

BENTLEY
6 adet satıldı

LAMBORGHINI

LAMBORGHINI
7 adet satıldı

MASERATI

MASERATI
7 adet satıldı

FERRARI

FERRARI
I 8 adet satıldı

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO
19 Adet satıldı

LEXUS

LEXUS
40 adet satıldı

SMART

SMART
41 adet satış gerçekleşti

MAZDA

MAZDA
49 adet satıldı

JAGUAR

JAGUAR
86 adet satıldı

PORSCHE

PORSCHE
97 adet satıldı

KARSAN

KARSAN
158 adet satıldı

SSANGYONG

SSANGYONG
175 adet satıldı

DS

DS
212 adet satıldı

ISUZU

ISUZU
267 adet satıldı

MINI

MINI
364 adet satıldı

IVECO

IVECO
392 adet satıldı

SUZUKI

SUZUKI
634 adet satıldı

LAND ROVER -

LAND ROVER -
737 adet satıldı

MITSUBISHI

MITSUBISHI
898 adet satıldı

JEEP

JEEP
1161 adet satıldı

VOLVO

VOLVO
1437 adet satıldı

NISSAN

NISSAN
2364 adet satıldı

BMW

BMW
2798 adet satıldı

AUDI

AUDI
3123 adet satıldı

KIA

KIA
3225 adet satıldı

SEAT

SEAT
3787 adet satıldı

SKODA

SKODA
4444 adet satıldı

HONDA

HONDA
6026 adet satıldı

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ
6266 adet satıldı

HYUNDAI

HYUNDAI
6945 adet satıldı

CITROEN

CITROEN
7539 adet satıldı

DACIA

DACIA
8234 adet

TOYOTA

TOYOTA
9156 adet satıldı

OPEL

OPEL
9392 adet satıldı

PEUGEOT

PEUGEOT
14479 adet satıldı

FORD

FORD
19 bin 015 adet satıldı

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
19 bin 294 adet

Fiat

Fiat
24 bin 946 adet satıldı

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
RENAULT: 25.036 (24.211 + 825) FIAT: 24.946 (15.981 + 8.965) VW: 19.294 (15.441 + 3.853)
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