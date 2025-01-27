'En ucuz otomobil 2 milyon TL olacak' diyerek tarih verdi! 2. elde 'yaş' detayı

Araç sahibi olmak isteyenler ya da arabasını değiştirmek isteyenler otomobil piyasasındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Sıfır araç fiyatları her geçen gün değişim göstermeye devam ederken bir yandan da ikinci el otomobil piyasasındaki satış rakamları araştırılıyor. Gazeteci Emre Özpeynirci, otomobil piyasasına dair verileri aktararak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"EN UCUZ OTOMOBİL 2 MİLYON TL OLACAK"

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından, güncel bazı otomobil modellerinin fiyatlarını yorumlayarak yaptığı değerlendirmede "2025 sonunda muhtemelen en ucuz otomobil 2 milyon TL olacak gibi..." ifadelerini kullandı.

"2. EL OTOMOBİL SATIŞLARI YAŞLILARLA REKOR KIRDI"

Özpeynirci bir sonraki paylaşımında ise EBS'nin 2. el otomobil pazarı satış verilerini aktararak dikkat çeken bir detaya vurgu yaptı.

Özpeynirci paylaşımında "2. el otomobil satışları yaşlılarla rekor kırdı" dedi.

Paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"-Gücümüz ancak 10 yaş ve üstüne yetiyor-

2024'te 2. el otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 1.99 artarak 7.1 milyon adedi aşarken, toplam 2. el pazarı da yüzde 0.98 artıyla 8.9 milyon adedi aştı.

Böylece 2024 yılında sıfır araç rekorundan sonra hem 2. el otomobil pazarı, hem de 2. el toplam pazarı tarihi rekora imza attı.

el ticari araç pazarı ise 2024'te yüzde 2,82 düşerek 1.8 milyon adede geriledi.

Bu arada rekor 2. el otomobil satışlarının yüzde 55,49'u 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştu"