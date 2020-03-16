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Fiat Chrysler koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretime iki hafta ara verdi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Dünyanın başlıca araç üreticilerinden Fiat Chrysler (FCA) koronavirüs salgını nedeniyle meydana gelen aksaklıklardan dolayı Avrupa'daki fabrikalarının neredeyse tamamında üretime 27 Mart'a kadar ara verdi.

Fiat Chrysler koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretime iki hafta ara verdi

FCA tarafından yapılan açıklamada, "(üretime) geçici ara verilmesi... grubun arzı optimize ederek talepte meydana gelen aksamaya etkin bir şekilde karşılık vermesini sağlayacak" denildi.

FCA hisseleri açıklamanın ardından yüzde 5.86 düştü.

Şirket, İtalya'daki Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco ve Modena, Sırbistan'daki Kragujevac ve Polonya'daki Tychy fabrikalarında üretime ara verdi.

Hafta sonunda lüks spor araba üreticisi Ferrari de parça sıkıntısı nedeniyle sahip olduğu iki fabrikada üretime ara vereceğini açıklamıştı.

Avrupa'da koronavirüs salgınından en sert etkilenen ülke olan İtalya'da ülke çapında tecrit önlemleri alınıyor. Hükümet şirketlerin ancak salgına karşı çok sıkı güvenlik önlemleri alması halinde faaliyet göstermesine izin veriyor.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Fiat Chrysler, üretim,

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