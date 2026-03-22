Fiat sıfır araç kampanyası Mart 2026: 1 milyon 409 bin 900 TL'den başlayan fiyat

Mart 2026 sıfır araç kampanyası... Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Mart 2026 araç kampanyalarını araştırıyor. Araç almayı planlayanların incelediği markalardan bir tanesi olan Fiat'ın kampanyalarını listeledik. İşte Fiat sıfır arabaların güncel fiyatları ve Mart kampanyaları...

Fiat sıfır araç kampanyası Mart 2026: 1 milyon 409 bin 900 TL'den başlayan fiyat
Hande Dağ

Sıfır araç kampanyaları Mart 2026! Markaların Mart 2026 sıfır araç kampanyaları duyurulmaya devam ediyor. Peki, 2026 Mart Fiat fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Fiat sıfır araç kampanyaları ne? Fiat'ın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Fiat arabaların güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

Fiat sıfır araç kampanyası Mart 2026: 1 milyon 409 bin 900 TL den başlayan fiyat 1

FIAT YENİ GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ GÜNCEL FİYAT

Yeni Grande Panda Elektrikli, 1.539.900 TL başlangıç fiyatı ve kredi imkanıyla sunuluyor. Yeni Fiat Grande Panda'da 300.000 TL 12 ay %0 faiz imkanı bulunduğu belirtiliyor.

Sınırlı sayıda Grande Panda modeli, 1.539.900 TL'den başlayan fiyatlar, 300.000 TL 12 ay %0 faizli kredi veya 70.000 TL nakit indrim ile sunulduğu belirtilirken kampanyada maksimum kredi tutarı ve vade sınırı olmayıp, girilen kredi şartlarına göre faizlerin değişkenlik göstereceği aktarılıyor.

İlgili kampanyanın, 03.03.2026 - 02.04.2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2025 ve 2026 model Fiat Grande Panda Elektrikli modeli için geçerli olduğu kaydediliyor.

FIAT EGEA DİZEL ARAÇLAR GÜNCEL FİYAT

Egea dizel araçlar 1.409.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kampanyanın 03.03.2026 - 02.04.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 yılı Egea Sedan 1.6 motor seçeneğinde otomatik ve manuel araçlar için sınırlı sayıda geçerli olduğu kaydediliyor.

Kampanya kapsamında belirtilen 1.409.900 TL fiyatın, Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modelinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış şekilde olduğu aktarılıyor. Metalik renk ve ekstra donanımları içermediği vurgulanıyor. Kampanya kapsamındaki indirim oranları ve indirim tutarlarının araç modeli ve donanımlarına göre değişkenlik gösterebildiği belirtiliyor. Kampanyanın geçerli olduğu tarihler arasında, belirtilen fiyat ile birlikte kullanılabilen 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, 1,99% faiz oranlı kredi kampanyası bulunduğu aktarılıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
