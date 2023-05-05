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'Fiyat konuşma' diyerek... İnternetten araba bakıyorsanız sizin de başınıza gelebilir! Yeni yöntem deşifre oldu

05.05.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar internetteki araç ilanlarını hedef aldı. İnternetten hem araba alanların hem de aracını satışa çıkaranların dikkatli olması gereken bu yeni dolandırıcılık yönteminde dolandırıcılar gözlerine kestirdikleri aracı satın alacakmış gibi yapıyor, fakat bu sırada başka bir müşteri bulup aynı aracı pazarlıyor. Noterde 2 tarafa da satış için randevu veren dolandırıcı, birbirinden habersiz olan alıcı ve satıcıyı tuzağına düşürüp parayı kendisi alıyor. İşte deşifre olan yöntemin detayları...

'Fiyat konuşma' diyerek... İnternetten araba bakıyorsanız sizin de başınıza gelebilir! Yeni yöntem deşifre oldu

Araç satın almak ya da arabasını satmak isteyen vatandaşlar ilan verilen internet sitelerini sık sık tercih ediyor. Ancak araç alış satışındaki yeni bir dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu. Bu yeni yöntemde; dolandırıcılar bu kez bir aracı alacakmış gibi rol yapıyor, bir başka müşteri bulup aracı ona pazarlıyor. Noterde satış için iki tarafa birden randevu veren dolandırıcı, parayı kendi alıyor. Yani hem gerçek alıcı hem gerçek satıcı bu noktada mağdur oluyor. İşte akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yönteminin detayları...

EDERİNDEN DAHA DÜŞÜK FİYATA SATIŞA ÇIKARIYOR

TRT Haber'de yer alan habere göre; dolandırıcıların yeni hedefi internet sitelerine satılık araç ilanı verenler oldu. İlk adım tespit edilen aracın sahibiyle iletişime geçmek oluyor. Dolandırıcı aracı alacağım diyerek kapora ödüyor. Henüz almadığı bu aracı başkasına satmak için harekete geçiyor. Aracı ederinden daha düşük fiyata satışa çıkarıyor. Böylelikle hemen müşteri buluyor.

"YEĞENİMLE FİYAT KONUŞMA" DİYEREK...

Müşteriye şehir dışında olduğunu, araçla yeğeninin ilgilendiğini, satış vekaletinin de onda olduğunu söylüyor. 'Yeğenimle fiyat konuşma, benimle konuş' diyor. Dolandırıcı birbirlerinden habersiz olan alıcı ve satıcı notere çağırıyor. Alıcı, arabanın gerçek sahibi zannettiği dolandırıcının hesabına aracın ücretini gönderiyor, dolandırıcının tuzağına düşüyor.

"RUHSAT SAHİBİNİN HESABINA PARA ATTIKTAN SONRA EN UFAK BİR SORUN YAŞAMAZSINIZ"

Konuyla ilgili uyarıda bulunan oto galeri işletmecisi Serkan Kebapçı, 'Kişiyi mutlaka göreceksiniz. Ruhsat sahibi mi? Aracın gerçek sahibi mi? Yoksa başka birinin adına, 'Yeğenimin adına arabayı satıyorum' mu diyor? Bunlara dikkat ederek, ruhsat sahibiyle muhatap olarak ekspertizini yapıp, noterden de sorgulatarak borcunu, harcını, haczini vs., ruhsat sahibinin hesabına para attıktan sonra en ufak bir sorun yaşamazsınız." dedi.

Uzmanlar dolandırıcıların tuzağına düşmemek için her adımın kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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