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'Fiyatlar açısından uygun dönem' Talebin daha da artması bekleniyor! Sıfırdaki zamdan sonra 'gözle görülür' diyerek açıkladı

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç fiyatları, yaklaşan yaz dönemi ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle ikinci el otomobil pazarında gözle görülür bir canlanma yaşandığını belirtip "Yıl sonunda toplam 2. el satış hacminin 7 milyon adedin üzerine çıkmasını öngörüyoruz" dedi. Sıfır araç fiyatlarında yükselme olduğuna dikkat çeken Erkoç "Vatandaşları daha uygun fiyatlı 2. el pazarına yöneltti" diyerek "Otomobil almayı düşünenler için şu an fiyatlar açısından uygun bir dönem" şeklinde konuştu.

'Fiyatlar açısından uygun dönem' Talebin daha da artması bekleniyor! Sıfırdaki zamdan sonra 'gözle görülür' diyerek açıkladı

Otomobil piyasasında "ikinci el"e yönelen talebin daha da artması bekleniyor! AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ocak-nisan döneminde 2 milyon 200 bin 159 olan ikinci el otomobil satışı bu yılın aynı döneminde yüzde 3,26 artarak 2 milyon 271 bin 873 adede ulaştı.

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Geçen ay devri yapılan toplam 957 bin 499 taşıtın yüzde 67,3'ünü otomobiller oluşturdu. Bu dönemde en yüksek otomobil satışının gerçekleştiği il 163 bin 281 ile İstanbul oldu. Bu ili 84 bin 427 ile Ankara, 39 bin 83 ile İzmir, 28 bin 110 ile Antalya ve 27 bin 967 ile Bursa izledi.

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"İKİNCİ ELE TALEBİN DAHA DA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomobil piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İkinci el otomobil piyasasında beklenen hareketlenmenin başladığını vurgulayan Erkoç, "Yaklaşan yaz dönemi ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle talebin daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Uzun süredir ikinci el otomobil sektöründe ciddi fiyat artışı yaşanmadığına dikkati çeken Erkoç, bu dönemde piyasanın yatay seyretmesinin fiyatları belli bir seviyede tuttuğunu söyledi.

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"ŞU AN FİYATLAR AÇISINDAN UYGUN BİR DÖNEM"

Erkoç, sıfır araçlarda döviz kurları ve maliyet artışı nedeniyle fiyatlarda yükselme olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sıfır araçlarla ilgili gelişmeler, otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızı daha uygun fiyatlı ikinci el pazarına yöneltti. Sektörde gözle görülür bir canlanma var. Sıfır araç fiyatları, ikinci el talebini doğrudan etkiledi. Yıl sonunda toplam ikinci el satış hacminin 7 milyon adedin üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Hem fiyat avantajı hem de yaz aylarıyla birlikte artan mobilite ihtiyacı talebi destekleyecek. Otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız için şu an fiyatlar açısından uygun bir dönem."

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"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YENİ BİR İVME OLUŞTURUYOR"

Erkoç, giderek yaygınlaşan elektrikli otomobillerin hem yakıt tasarrufu hem de vergi avantajlarıyla tüketici nezdinde cazibe kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlar, ikinci el piyasasında yeni bir ivme oluşturuyor. Özellikle büyükşehirlerde bireysel kullanımda artan talep, ikinci el araç seçeneklerinin genişlemesini sağlıyor. Sektördeki toparlanmanın hızlanması için finansman erişimi de büyük önem taşıyor. Kredi faizlerinde gevşeme yaşanması durumunda otomobile ulaşmak daha kolay hale gelecek. Vatandaşlarımızın otomobil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için krediye erişiminin kolaylaştırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi kritik önemde bulunuyor. Finansal destekle birlikte pazarda hem arz hem de talep tarafında istikrar sağlanabilecek. İkinci el otomobil pazarı, hem fiyat avantajı hem de genişleyen ürün yelpazesiyle tüketiciler için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu ivmenin korunması ve güçlenmesi adına destekleyici adımlar da önem taşıyor." (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba ikinci el araç
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